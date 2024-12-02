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Дошкольники

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2024
Пожившие в Воронеже из-за «бомбёжек» белгородцы сравнили подготовку детей к школе
2 декабря, 16:09
За год в Белгороде стало на шесть детских садов меньше
15 октября, 14:35
Будут ли эвакуировать дошкольников из-за обстановки в Белгороде?
2 апреля, 07:53
Гладков попросил по возможности оставить дошкольников в понедельник и вторник дома
16 марта, 10:59
2023
На 34 детей один планшет: как в Белгородской области изучают IT
8 декабря 2023, 06:31
Подарков меньше, а цена выше: о новогодних сладостях для белгородских детей
23 ноября 2023, 10:09
Дежурные группы в детсадах летом: как будут работать и кого не примут
13 мая 2023, 07:12
2021
Белгородская область присоединилась к проекту Hyundai «Безопасная дорога»
27 декабря 2021, 14:02
Гладков рассказал, почему новогодние подарки получили не все школьники
21 декабря 2021, 16:58

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