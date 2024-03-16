Белгородские учащиеся школ и колледжей не будут учиться в понедельник и вторник

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Из-за сложной оперативной обстановки школы и колледжи в девяти районах Белгородской области в понедельник и вторник не будут работать. Занятий не будет даже удалённых. Это касается организаций, которые находятся в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском округах, а также в Белгороде. Данное решение власти будут также рекомендовать принять белгородским вузам. ⠀
Напомним, ранее в белгородских школах объявили дни самоподготовки. В среду, четверг и пятницу дети занимались самостоятельно. Удалённые уроки не проводились. Такой же формат власти рекомендовали вузам.
Напомним, в результате обстрела Белгорода 16 марта погибли два человека. Трое получили ранения.