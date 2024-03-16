Белгородские учащиеся школ и колледжей не будут учиться в понедельник и вторник

Из-за сложной оперативной обстановки школы и колледжи в девяти районах Белгородской области в понедельник и вторник не будут работать. Занятий не будет даже удалённых. Это касается организаций, которые находятся в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском округах, а также в Белгороде. Данное решение власти будут также рекомендовать принять белгородским вузам. ⠀