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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Белгородские учащиеся школ и колледжей не будут учиться в понедельник и вторник

Белгородские учащиеся школ и колледжей не будут учиться в понедельник и вторник

16 марта 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
Это касается учеников из девяти муниципалитетов Белгородской области. Решение озвучил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
Школы

Из-за сложной оперативной обстановки школы и колледжи в девяти районах Белгородской области в понедельник и вторник не будут работать. Занятий не будет даже удалённых. Это касается организаций, которые находятся в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском округах, а также в Белгороде. Данное решение власти будут также рекомендовать принять белгородским вузам. ⠀

Напомним, ранее в белгородских школах объявили дни самоподготовки. В среду, четверг и пятницу дети занимались самостоятельно. Удалённые уроки не проводились. Такой же формат власти рекомендовали вузам.

Напомним, в результате обстрела Белгорода 16 марта погибли два человека. Трое получили ранения.

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#Белгородская область#Школы#Власть#Учащиеся#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Занятия#Колледжи#Оперативная обстановка
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