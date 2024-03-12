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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В мэрии Белгорода рассказали о модульных укрытиях для родителей школьников

Укрытия для родителей возле школ: почему модули будут устанавливать не везде

12 марта 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney

В мэрии Белгорода рассказали о модульных укрытиях для родителей школьников

Глава региона Вячеслав Гладков поручил установить модульные укрытия на территориях школ, чтобы родители могли укрыться в случае ракетной угрозы. Почему конструкции появятся в областном центре не везде, Бел.Ру рассказали в мэрии.
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Школы

По информации городских властей, на территориях школ планируют разместить 50 модульных укрытий. Места их установки сейчас прорабатываются. При этом на территориях четырёх общеобразовательных организаций устанавливать укрытия не будут. Это связано с тем, что здания школ расположены в непосредственной близости от центрального входа на территорию. То есть, родители при угрозе будут использовать укрытия, которые находятся в общеобразовательных организациях.

Также есть случаи, когда вход на территорию школы расположен рядом с многоквартирным домом, где есть укрытие, или вход находится около остановки, где установлено модульное конструкции. А ещё есть школы, которые не имеют собственной территории. Они находятся на первом этаже многоквартирного дома.

В случае невозможности установки модульных укрытий на территориях школ, в качестве безопасного места родители могут использовать близлежащие дома, которые находятся около образовательных учреждений, или спуститься в укрытия в школах.

При этом на вопросы о том, сколько средств потребуется на приобретение конструкций, как они будут выглядеть и когда их установят, власти не ответили, сообщив, в настоящее время это прорабатывается.

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