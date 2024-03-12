Укрытия для родителей возле школ: почему модули будут устанавливать не везде

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По информации городских властей, на территориях школ планируют разместить 50 модульных укрытий. Места их установки сейчас прорабатываются. При этом на территориях четырёх общеобразовательных организаций устанавливать укрытия не будут. Это связано с тем, что здания школ расположены в непосредственной близости от центрального входа на территорию. То есть, родители при угрозе будут использовать укрытия, которые находятся в общеобразовательных организациях.
Также есть случаи, когда вход на территорию школы расположен рядом с многоквартирным домом, где есть укрытие, или вход находится около остановки, где установлено модульное конструкции. А ещё есть школы, которые не имеют собственной территории. Они находятся на первом этаже многоквартирного дома.
В случае невозможности установки модульных укрытий на территориях школ, в качестве безопасного места родители могут использовать близлежащие дома, которые находятся около образовательных учреждений, или спуститься в укрытия в школах.
При этом на вопросы о том, сколько средств потребуется на приобретение конструкций, как они будут выглядеть и когда их установят, власти не ответили, сообщив, в настоящее время это прорабатывается.