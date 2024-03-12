Укрытия для родителей возле школ: почему модули будут устанавливать не везде

По информации городских властей, на территориях школ планируют разместить 50 модульных укрытий. Места их установки сейчас прорабатываются. При этом на территориях четырёх общеобразовательных организаций устанавливать укрытия не будут. Это связано с тем, что здания школ расположены в непосредственной близости от центрального входа на территорию. То есть, родители при угрозе будут использовать укрытия, которые находятся в общеобразовательных организациях.