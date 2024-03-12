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Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Часть белгородских школ из-за обстрелов перевели на режим самоподготовки

Часть белгородских школ из-за обстрелов перевели на режим самоподготовки

12 марта 2024, 19:05
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде и приграничных районах в среду, четверг и пятницу учеников школ и колледжей перевели на самоподготовку, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Школы

Губернатор Белгородской области в вечернем обращении к жителям региона подвёл итоги сложного дня и сообщил, что по приграничным школам и школам Белгорода приняли особое решение.

До конца недели — в среду, четверг и пятницу — в целях безопасности в Белгороде, а также в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и в Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском округах в школах и колледжах объявили днями самоподготовки.

Такой же формат обучения рекомендуют и белгородским вузам. Гладков выразил надежду, что с понедельника получится вернуть прежнюю форму обучения.

Во время атак на Белгородскую область 12 марта погиб участник самообороны, десять мирных жителей были ранены.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Губернатор белгородской области#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Ученики#СВО#Обстрелы#Колледжи#Атака на Белгородскую область 12 марта#Самоподготовка
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