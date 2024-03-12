Часть белгородских школ из-за обстрелов перевели на режим самоподготовки

До конца недели — в среду, четверг и пятницу — в целях безопасности в Белгороде, а также в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и в Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском округах в школах и колледжах объявили днями самоподготовки.