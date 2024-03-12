Часть белгородских школ из-за обстрелов перевели на режим самоподготовки

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Губернатор Белгородской области в вечернем обращении к жителям региона подвёл итоги сложного дня и сообщил, что по приграничным школам и школам Белгорода приняли особое решение.
До конца недели — в среду, четверг и пятницу — в целях безопасности в Белгороде, а также в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и в Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском округах в школах и колледжах объявили днями самоподготовки.
Такой же формат обучения рекомендуют и белгородским вузам. Гладков выразил надежду, что с понедельника получится вернуть прежнюю форму обучения.
Во время атак на Белгородскую область 12 марта погиб участник самообороны, десять мирных жителей были ранены.