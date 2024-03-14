Не только обстрелы: в Белгородской области «заминировали» школу?

За сегодняшний день, 14 марта, поступила информация о «минировании» сразу двух зданий школы № 33 в Старом Осколе. По информации местной администрации, звонки поступили тогда, когда учебный процесс уже был завершён. Учащиеся и учителя, которые ещё находились в зданиях, покинули их «согласно действующему регламенту».