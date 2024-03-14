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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Школа

Не только обстрелы: в Белгородской области «заминировали» школу?

14 марта 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney
Школа

Неизвестные сообщили о «минировании» одной из школ в Белгородской области

Видеозапись с места опубликовали местные Telegram-каналы. О том, ложный ли оказался вызов, сообщили местные власти.

За сегодняшний день, 14 марта, поступила информация о «минировании» сразу двух зданий школы № 33 в Старом Осколе. По информации местной администрации, звонки поступили тогда, когда учебный процесс уже был завершён. Учащиеся и учителя, которые ещё находились в зданиях, покинули их «согласно действующему регламенту».

Очевидцы прислали видеозапись с места происшествия местному Telegram-каналу.

После поступления информации на место прибыли оперативные службы и оцепили территорию. Они провели обследование образовательного учреждения, но взрывчатых веществ не обнаружили.

Работа в зданиях школы продолжена в штатном режиме.

Оперативные службы у школы
Видео: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
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