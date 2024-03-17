«Бьют по старикам и детям»: Гладков — об обстреле Белгорода 17 марта

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал сегодняшние обстрелы территории Белгородской области.
Противник стреляет по мирным жителям. Вы же видите: ни одной единицы военной техники, ни одного человека в зелёной форме нет. Бьют по старикам, по детям, по мирным жителям и домам.
Вячеслав Гладков
17 марта Белгород и Белгородский район дважды попадал под обстрел ВСУ: первый раз ракетную опасность объявляли в восемь часов утра, второй раз — в два часа дня. В двух случаях погибли люди: 16-летняя девочка и мужчина. Пострадали 12 человек, из них девять госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте и отпустили по домам.
Не обошлось и без разрушений.