«Бьют по старикам и детям»: Гладков — об обстреле Белгорода 17 марта

17 марта Белгород и Белгородский район дважды попадал под обстрел ВСУ: первый раз ракетную опасность объявляли в восемь часов утра, второй раз — в два часа дня. В двух случаях погибли люди: 16-летняя девочка и мужчина. Пострадали 12 человек, из них девять госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте и отпустили по домам.