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Вячеслав Гладков

«Бьют по старикам и детям»: Гладков — об обстреле Белгорода 17 марта

17 марта 2024, 14:28
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области прокомментировал атаки ВСУ

Сегодня, 17 марта, ВСУ дважды атаковали Белгород и Белгородский район. В результате обстрела зафиксировано множество разрушений, есть погибшие. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал атаки ВСУ.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал сегодняшние обстрелы территории Белгородской области.

Противник стреляет по мирным жителям. Вы же видите: ни одной единицы военной техники, ни одного человека в зелёной форме нет. Бьют по старикам, по детям, по мирным жителям и домам.
Вячеслав Гладков

17 марта Белгород и Белгородский район дважды попадал под обстрел ВСУ: первый раз ракетную опасность объявляли в восемь часов утра, второй раз — в два часа дня. В двух случаях погибли люди: 16-летняя девочка и мужчина. Пострадали 12 человек, из них девять госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте и отпустили по домам.

Не обошлось и без разрушений.

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал обстрелы 17 марта
Видео: «Известия»
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