Более 30 домов получили повреждения после повторного обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В результате дневного обстрела Белгорода и Белгородского района разрушения зафиксировали в пяти населённых пунктах. Так, в Белгороде повреждения получили 36 квартир в 17 многоквартирных домах, девять частных домов, три хозяйственных субъекта и 12 автомобилей.
В Таврово-10 Белгородского района в одном домовладении повреждён электрический кабель и посечён забор, во втором — посечена кровля. В Дубовом повреждения есть в четырёх ИЖС и одном авто, в Майском повреждена кровля в двух домах и гараже, а в Репном посечена кровля дома.
В результате атаки также погиб один мужчина, который в момент прилёта снаряда стоял на парковке. Ещё 11 человек пострадали: восемь из них госпитализировали. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии.
При утреннем обстреле погибла 16-летняя девочка и пострадал её отец. Разрушения получили шесть частных домов, три МКД, один хозсубъект, теплица и восемь авто.