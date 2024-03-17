Более 30 домов получили повреждения после повторного обстрела Белгородской области

В Таврово-10 Белгородского района в одном домовладении повреждён электрический кабель и посечён забор, во втором — посечена кровля. В Дубовом повреждения есть в четырёх ИЖС и одном авто, в Майском повреждена кровля в двух домах и гараже, а в Репном посечена кровля дома.