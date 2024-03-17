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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Повреждения после дневного обстрела

Более 30 домов получили повреждения после повторного обстрела Белгородской области

17 марта 2024, 14:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Повреждения после дневного обстрела

При повторном обстреле в Белгородской области выявили новые разрушения

О повреждениях, которые зафиксировали в Белгороде и Белгородском районе при обстреле, случившемся в 14:00, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадали более 30 домов.
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Обстрел

В результате дневного обстрела Белгорода и Белгородского района разрушения зафиксировали в пяти населённых пунктах. Так, в Белгороде повреждения получили 36 квартир в 17 многоквартирных домах, девять частных домов, три хозяйственных субъекта и 12 автомобилей.

В Таврово-10 Белгородского района в одном домовладении повреждён электрический кабель и посечён забор, во втором — посечена кровля. В Дубовом повреждения есть в четырёх ИЖС и одном авто, в Майском повреждена кровля в двух домах и гараже, а в Репном посечена кровля дома.

В результате атаки также погиб один мужчина, который в момент прилёта снаряда стоял на парковке. Ещё 11 человек пострадали: восемь из них госпитализировали. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии.

При утреннем обстреле погибла 16-летняя девочка и пострадал её отец. Разрушения получили шесть частных домов, три МКД, один хозсубъект, теплица и восемь авто.

Повреждения после дневного обстрелаПовреждения после дневного обстрела
Повреждения после дневного обстрелаПовреждения после дневного обстрела
Повреждения после дневного обстрелаПовреждения после дневного обстрела
Повреждения после дневного обстрелаПовреждения после дневного обстрела
Повреждения после дневного обстрелаПовреждения после дневного обстрела
Повреждения после дневного обстрелаПовреждения после дневного обстрела
Повреждения после дневного обстрела
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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