Движение двух электропоездов в Белгороде отменили на фоне обстрелов ВСУ

Два белгородских электропоезда отменили движение на фоне обстрелов ВСУ

Два электропоезда, следующие из Белгорода в Наумовку и наоборот, не поедут вечерним рейсом из-за неспокойной оперативной обстановки. На понедельник, 18 марта, график движения электропоездов пока не меняли, однако в случае изменения решения жителей предупредят на странице регионального минтранса.