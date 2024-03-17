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Два белгородских электропоезда отменили движение на фоне обстрелов ВСУ

Движение двух электропоездов в Белгороде отменили на фоне обстрелов ВСУ

17 марта 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney

Два белгородских электропоезда отменили движение на фоне обстрелов ВСУ

Два электропоезда, следующие из Белгорода в Наумовку и наоборот, не поедут вечерним рейсом из-за неспокойной оперативной обстановки. На понедельник, 18 марта, график движения электропоездов пока не меняли, однако в случае изменения решения жителей предупредят на странице регионального минтранса.
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СВО

Белгородцев предупредили об отмене движения нескольких электропоездов из-за неспокойной оперативной обстановки. Так, 17 марта отменили №6313 «Белгород — Наумовка», который должен был отправляться в 17:35, и №6314 «Наумовка — Белгород» с отправлением в 18:33.

На понедельник, 18 марта, движение электропоездов пока не отменяли. Однако решение могут изменить исходя из неспокойной оперативной обстановки. Изменения региональный минтранс обещал опубликовать в своих социальных сетях.

Отметим, что подобное решение приняли десять судов Белгородской области: в понедельник и вторник, 18 и 19 марта, заседания проводиться не будут.

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#Белгородская область#Движение#Поезд#Электропоезд#Отмена#Белгород#СВО#Александра Склярова
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