Движение двух электропоездов в Белгороде отменили на фоне обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Белгородцев предупредили об отмене движения нескольких электропоездов из-за неспокойной оперативной обстановки. Так, 17 марта отменили №6313 «Белгород — Наумовка», который должен был отправляться в 17:35, и №6314 «Наумовка — Белгород» с отправлением в 18:33.
На понедельник, 18 марта, движение электропоездов пока не отменяли. Однако решение могут изменить исходя из неспокойной оперативной обстановки. Изменения региональный минтранс обещал опубликовать в своих социальных сетях.
Отметим, что подобное решение приняли десять судов Белгородской области: в понедельник и вторник, 18 и 19 марта, заседания проводиться не будут.