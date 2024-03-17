Белгород в очередной раз обстреляли: над городом дым, есть разрушения

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В районе 14 часов над Белгородом в очередной раз прозвучала мощная канонада. После череды взрывов над городом стал подниматься чёрный дым: предварительно, есть разрушения.
Так, очевидцы с места событий сообщают о выбитых стёклах в зданиях на улице Горького. Пострадал также ряд магазинов. Есть основания полагать, что пострадали автомобили. Передают, что дом на Лермонтова также посекло после взрыва.
Подписчики прислали видео с поднимающимся над городом столбом дыма.
Сообщают, что на улице Спортивной один из снарядов или его осколков повредил дорожное полотно. Судя по опубликованным в Сети кадрам, есть погибший. Информация официально не потдверждена.