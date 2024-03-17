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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

После очередного обстрела Белгорода есть разрушения, над городом поднимается дым

Белгород в очередной раз обстреляли: над городом дым, есть разрушения

17 марта 2024, 11:36
Фото: Подписчики Bel.ru

После очередного обстрела Белгорода есть разрушения, над городом поднимается дым

В районе 14:15 ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород. Судя по всему, от огня украинских формирований в очередной раз пострадали гражданские объекты.

В районе 14 часов над Белгородом в очередной раз прозвучала мощная канонада. После череды взрывов над городом стал подниматься чёрный дым: предварительно, есть разрушения.

Так, очевидцы с места событий сообщают о выбитых стёклах в зданиях на улице Горького. Пострадал также ряд магазинов. Есть основания полагать, что пострадали автомобили. Передают, что дом на Лермонтова также посекло после взрыва.

Дом на ГорькогоДом на Горького
Фото: Bel.ru

Подписчики прислали видео с поднимающимся над городом столбом дыма.

Видео: Подписчики Bel.ru

Сообщают, что на улице Спортивной один из снарядов или его осколков повредил дорожное полотно. Судя по опубликованным в Сети кадрам, есть погибший. Информация официально не потдверждена.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Всё по расписанию: утро в Белгороде началось со взрывов
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