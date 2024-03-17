Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Среди белгородцев распространили новый фейк об открытии ПВР в Липецке

В Липецке принимают беженцев из Белгорода? В Сети распространили новый фейк

17 марта 2024, 08:55
Фото: 1MI

Среди белгородцев распространили новый фейк об открытии ПВР в Липецке

Фейк распространили в украинских Telegram-каналах: якобы для беженцев из Белгорода открыли пункты приёма в Липецке. Правительство Липецкой области эту информацию опровергло.
Сюжет
Фейк

В социальных сетях начал появляться очередной фейк, который распространяют украинские Telegram-каналы. Новость гласит, что в Липецке якобы открылись пункты приёма беженцев из Белгорода.

Эта информация не соответствует действительности, отметили в правительстве Липецкой области. В регионе не открывали и не планируют открывать ПВР для жителей Белгорода.

«Это ложь, распространяемая с целью дестабилизации обстановки и посева ненужной паники», — добавили на официальной странице местного правительства.

За последние дни в Белгородской области распространилось немало фейковой информации. Например, вчера, 16 марта, жителей убеждали в появившейся над городом туче с аммиаком. Однако фото было сделано в 2022 году в ЛНР, когда ВСУ подорвало цистерны с азотной кислотой.

Туча с аммиаком поднялась над Белгородом после взрыва: создатели фейков не унимаются
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не поддавайтесь на провокации!» Избирком обратился к белгородцам из-за фейковВзрыв на выборах? Белгородцев пытаются запугать очередным фейкомВ Сети появился очередной фейк об «эвакуационных мероприятиях»
#Белгородская область#Липецк#Белгород#Фейк#Фейковые новости#Александра Склярова#Пункты ПВР
Подпишитесь
Есть жертвы: при утреннем обстреле погибла 16-летняя белгородка
Сегодня, 07:08
Загорелись дома, повреждена теплица: что известно о последствиях обстрела Белгорода?
Сегодня, 07:18
Всё по расписанию: утро в Белгороде началось со взрывов
Сегодня, 05:10
Белгородка вылила зелёнку в урну с бюллетенями за обещание списать 500 тысяч долга
Вчера, 20:09
Женщина залила зелёнкой ящик для бюллетеней на участке в Белгородской области
Вчера, 16:24
Погибшие, пострадавшие и новые разрушения: как прошёл день в Белгороде
Вчера, 16:00