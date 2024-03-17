В Липецке принимают беженцев из Белгорода? В Сети распространили новый фейк

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В социальных сетях начал появляться очередной фейк, который распространяют украинские Telegram-каналы. Новость гласит, что в Липецке якобы открылись пункты приёма беженцев из Белгорода.
Эта информация не соответствует действительности, отметили в правительстве Липецкой области. В регионе не открывали и не планируют открывать ПВР для жителей Белгорода.
«Это ложь, распространяемая с целью дестабилизации обстановки и посева ненужной паники», — добавили на официальной странице местного правительства.
За последние дни в Белгородской области распространилось немало фейковой информации. Например, вчера, 16 марта, жителей убеждали в появившейся над городом туче с аммиаком. Однако фото было сделано в 2022 году в ЛНР, когда ВСУ подорвало цистерны с азотной кислотой.