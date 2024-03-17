В Липецке принимают беженцев из Белгорода? В Сети распространили новый фейк

За последние дни в Белгородской области распространилось немало фейковой информации. Например, вчера, 16 марта, жителей убеждали в появившейся над городом туче с аммиаком. Однако фото было сделано в 2022 году в ЛНР, когда ВСУ подорвало цистерны с азотной кислотой.