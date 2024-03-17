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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:45

В центре Белгорода задержали мужчину, пытавшегося устроить взрыв

В центре Белгорода задержали мужчину, который хотел отравить военных и устроить взрыв

17 марта 2024, 10:43
Фото: 1MI

В центре Белгорода задержали мужчину, пытавшегося устроить взрыв

О задержанном мужчине сообщили журналисты «Известий». По их информации, белгородец планировал отравить гумпомощь военных и мирных жителей, а затем устроить взрыв. Он являлся сторонником террористической организации РДК*.

Житель посёлка Уразово в Валуйском городском округе в 2023 году заинтересовался идеями террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, после чего решил выполнить одно их задание.

Белгородцу поручили отравить гуманитарную помощь для военных и гражданских, а также устроить взрыв с помощью гранаты. Однако его вовремя задержали: в тот момент мужчина находился на Преображенской улице в Белгороде.

Дома у фигуранта обнаружили ручную противопехотную оборонительную гранату Ф-1 и ампулу с прозрачной жидкостью. На него возбудили уголовное дело.

* террористическая организация, запрещённая в РФ.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Террористическая организация#Александра Склярова
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