В центре Белгорода задержали мужчину, который хотел отравить военных и устроить взрыв

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Житель посёлка Уразово в Валуйском городском округе в 2023 году заинтересовался идеями террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, после чего решил выполнить одно их задание.
Белгородцу поручили отравить гуманитарную помощь для военных и гражданских, а также устроить взрыв с помощью гранаты. Однако его вовремя задержали: в тот момент мужчина находился на Преображенской улице в Белгороде.
Дома у фигуранта обнаружили ручную противопехотную оборонительную гранату Ф-1 и ампулу с прозрачной жидкостью. На него возбудили уголовное дело.
* террористическая организация, запрещённая в РФ.