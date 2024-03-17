Работу 10 белгородских судов ограничили на два дня на фоне обстрелов ВСУ

В 10 белгородских судах на два дня отложили заседания из-за обстрелов ВСУ

В понедельник и вторник, 18 и 19 марта, в десяти белгородских судах не будут проводить заседания. Их отложили из-за оперативной обстановки. В девяти из них будут рассматривать только срочные дела.