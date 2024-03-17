Работу 10 белгородских судов ограничили на два дня на фоне обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Пресс-служба Белгородского областного суда сообщила журналистам «Фонаря», что в некоторых муниципальных образованиях региона районные и городские суды на несколько дней отложат заседания. Так, они не состоятся в понедельник и вторник, 18 и 19 марта.
Такие меры коснулись десяти судов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Шебекинского, Яковлевского районных судов, Октябрьского и Свердловского районных судов Белгорода, а также Белгородского областного суда.
В указанные два дня суды будут заниматься только делами и материалами безотлагательного характера. В их число войдут дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, а также другие срочные дела:
Из-за крайне напряжённой обстановки в Грайворонском округе, местный суд будет рассматривать все безотлагательные дела в Ракитянском районном суде.
Напомним, что в Белгороде на сегодняшний день остаются закрытыми торговые центры и крупные развлекательные объекты. Некоторые магазины также закрывали из-за неспокойной оперативной обстановки.