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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В 10 белгородских судах на два дня отложили заседания из-за обстрелов ВСУ

Работу 10 белгородских судов ограничили на два дня на фоне обстрелов ВСУ

17 марта 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney

В 10 белгородских судах на два дня отложили заседания из-за обстрелов ВСУ

В понедельник и вторник, 18 и 19 марта, в десяти белгородских судах не будут проводить заседания. Их отложили из-за оперативной обстановки. В девяти из них будут рассматривать только срочные дела.
Сюжет
Суд

Пресс-служба Белгородского областного суда сообщила журналистам «Фонаря», что в некоторых муниципальных образованиях региона районные и городские суды на несколько дней отложат заседания. Так, они не состоятся в понедельник и вторник, 18 и 19 марта.

Такие меры коснулись десяти судов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Шебекинского, Яковлевского районных судов, Октябрьского и Свердловского районных судов Белгорода, а также Белгородского областного суда.

В указанные два дня суды будут заниматься только делами и материалами безотлагательного характера. В их число войдут дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, а также другие срочные дела:

  • которые рассматриваются без предупреждения сторон;
  • которые рассматриваются в порядке приказного и упрощённого производства;
  • по которым предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения;
  • об административных правонарушениях, за которые грозит арест или административное выдворение;
  • об административных правонарушениях в сфере избирательного законодательства и другие.

Из-за крайне напряжённой обстановки в Грайворонском округе, местный суд будет рассматривать все безотлагательные дела в Ракитянском районном суде.

Напомним, что в Белгороде на сегодняшний день остаются закрытыми торговые центры и крупные развлекательные объекты. Некоторые магазины также закрывали из-за неспокойной оперативной обстановки.

Торговые центры Белгорода и района останутся закрытыми ещё два дня
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#Белгородская область#Суд#Белгород#Заседания#Александра Склярова#Оперативная обстановка
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