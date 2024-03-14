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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:35

Парк

Четыре крупных развлекательных объекта приостановили работу после ЧП в Белгороде

14 марта 2024, 13:33
Фото: 1MI
Парк

Белгородцы пока не смогут посетить аквапарк, зоопарк и два парка

Приостанавливается работа четырёх крупных развлекательных объектов: аквапарка, зоопарка и двух парков. О том, сколько дней объекты будут закрыты, сообщает «Агро-Белогорье».

В Белгороде кроме торговых центров также начали закрываться крупные развлекательные объекты. В их число вошли аквапарк, два парка и зоопарк.

Так, аквапарк «Лазурный» откроется 20 марта, парк аттракционов «Калейдоскоп» — 19 марта, зоопарк — 23 марта, а у Пикник-парка нет примерной даты открытия, её сообщат позже.

Напомним, что решение об остановке работы до конца этого дня, 14 марта, сделали три крупных торговых центра: «Рио», «Сити Молл» и «Мега Гринн». Глава региона объяснил, что в случае необходимости их закроют на неопределённый срок.

Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ
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#Город#Белгородская область#Аквапарк#Парк#Новости Белгорода#Белгородский зоопарк#Белгород#Режим работы#Александра Склярова
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