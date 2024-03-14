Четыре крупных развлекательных объекта приостановили работу после ЧП в Белгороде

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Белгороде кроме торговых центров также начали закрываться крупные развлекательные объекты. В их число вошли аквапарк, два парка и зоопарк.
Так, аквапарк «Лазурный» откроется 20 марта, парк аттракционов «Калейдоскоп» — 19 марта, зоопарк — 23 марта, а у Пикник-парка нет примерной даты открытия, её сообщат позже.
Напомним, что решение об остановке работы до конца этого дня, 14 марта, сделали три крупных торговых центра: «Рио», «Сити Молл» и «Мега Гринн». Глава региона объяснил, что в случае необходимости их закроют на неопределённый срок.