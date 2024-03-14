Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Заправка

Должны ли работать автозаправки в Белгороде во время ракетной опасности?

14 марта 2024, 11:04
Фото: 1MI
Заправка

Мэр Белгорода объяснил, должны ли работать заправки во время сигнала тревоги

По словам Валентина Демидова, заправки в городе работают в штатном режиме. Во время сигнала тревоги сотрудники всех учреждений в областном центре должны спрятаться в безопасном месте.

Должны ли во время ракетной опасности работать автозаправки? Мэр Валентин Демидов сообщил, что движение транспорта в городе идёт в штатном режиме, потребность в топливе есть как у жителей, так и у спецслужб и предприятий. Поэтому автозаправки в городе работают как обычно.

Как и в остальных учреждениях, при наступлении сигнала тревоги все должны укрыться в помещении. Многие заправки начали устанавливать защитные блоки перед входами. А так — заправки работают.
Валентин Демидов

Напомним, что на днях белгородцу отказались заправлять машину во время ракетной опасности.

Теперь и заправки? Новые ограничения во время ракетной опасности в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Теперь и заправки? Новые ограничения во время ракетной опасности в БелгородеВ Белгороде второй раз за утро прогремели взрывы: объявлена ракетная опасностьВласти разъяснили режим работы белгородских МФЦ во время ракетной опасности
#Город#Новости Белгорода#Заправки#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Ракетная опасность
Подпишитесь
Третье за день ЧП в Белгороде: погибла женщина, пострадали ещё три человека
Сегодня, 10:23
Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто
Сегодня, 12:54
Трое детей ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ
Сегодня, 10:32
Почти двести «двухсотых»: в МО назвали число убитых бойцов ВСУ у Белгородской области
Сегодня, 11:09
Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ
Сегодня, 12:51
ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье: пять человек пострадали
Сегодня, 12:36