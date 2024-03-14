Должны ли работать автозаправки в Белгороде во время ракетной опасности?

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Должны ли во время ракетной опасности работать автозаправки? Мэр Валентин Демидов сообщил, что движение транспорта в городе идёт в штатном режиме, потребность в топливе есть как у жителей, так и у спецслужб и предприятий. Поэтому автозаправки в городе работают как обычно.
Как и в остальных учреждениях, при наступлении сигнала тревоги все должны укрыться в помещении. Многие заправки начали устанавливать защитные блоки перед входами. А так — заправки работают.
Валентин Демидов
Напомним, что на днях белгородцу отказались заправлять машину во время ракетной опасности.