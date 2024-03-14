Должны ли работать автозаправки в Белгороде во время ракетной опасности?

Должны ли во время ракетной опасности работать автозаправки? Мэр Валентин Демидов сообщил, что движение транспорта в городе идёт в штатном режиме, потребность в топливе есть как у жителей, так и у спецслужб и предприятий. Поэтому автозаправки в городе работают как обычно.