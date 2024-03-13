Изменится ли режим работы торговых центров в Белгороде из-за обстрелов и атак БПЛА?

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Белгородцы интересуются, изменится ли график работы торговых центров после последних атак ВСУ. В регионе на протяжении нескольких дней неспокойно, поэтому «правильнее было бы сократить время работы торговых центров», пишут горожане.
Людям, которые работают там, очень сложно добираться домой. После 22:00 автобусы не ходят, приходится тратить большие суммы на такси.
написала девушка
Обращение белгородки увидели сотрудники городской администрации. Они отметили, что в настоящее время оперштаб не принимал решения о сокращении режима работы торговых точек.
Напомним, что в январе из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде ограничивали график торговых центров: они работали до 20:00. Кроме этого, пару дней некоторые ТРЦ приостанавливали свою деятельность.