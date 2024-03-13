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Торговый центр

Изменится ли режим работы торговых центров в Белгороде из-за обстрелов и атак БПЛА?

13 марта 2024, 07:50
Фото: 1MI
Торговый центр

В мэрии ответили на просьбы белгородцев о сокращении рабочего времени ТЦ

Белгородцы жалуются, что в регионе сейчас не совсем безопасно, а работники ТЦ вынуждены уезжать поздним вечером домой. Ответ дали в мэрии Белгорода.

Белгородцы интересуются, изменится ли график работы торговых центров после последних атак ВСУ. В регионе на протяжении нескольких дней неспокойно, поэтому «правильнее было бы сократить время работы торговых центров», пишут горожане.

Людям, которые работают там, очень сложно добираться домой. После 22:00 автобусы не ходят, приходится тратить большие суммы на такси.
написала девушка

Обращение белгородки увидели сотрудники городской администрации. Они отметили, что в настоящее время оперштаб не принимал решения о сокращении режима работы торговых точек.

Ответ мэрии БелгородаОтвет мэрии Белгорода
Ответ мэрии Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что в январе из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде ограничивали график торговых центров: они работали до 20:00. Кроме этого, пару дней некоторые ТРЦ приостанавливали свою деятельность.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Торговые центры#Белгород#График работы#Александра Склярова
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