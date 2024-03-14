Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Фитнес-клубы в Белгороде приостановили работу из-за обстрелов

Фитнес-клубы в Белгороде приостановили работу из-за обстрелов

14 марта 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые учреждения внесли изменения в расписание, а часть приостановили работу. Информация опубликована на страницах в социальных сетях фитнес-клубов.

В связи с обстрелами областного центра часть фитнес-клубов решили приостановить свою работу. При этом некоторые учреждения внесли изменения в расписание групповых тренировок и приглашают на занятия в зал.

Фото: Социальные сети

Напомним, ранее из-за непростой оперативной обстановки о закрытии сообщили рестораны и кафе в Белгороде. Также до конца сегодняшнего дня больше не будут работать крупные торговые центры в областном центре.

Кроме этого, работать не будут учреждения культуры. К примеру, об отмене спектаклей на период с 14 по 17 марта сообщил драмтеатр им. Щепкина. Деньги за приобретённые билеты зрителям в учреждении пообещали вернуть.

Закрылись на фоне обстрелов: крупные ТРЦ в Белгороде приостановили работу
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде уже закрыли тепловые конутры после дневного обстрелаПогибший при обстреле Белгорода в автомобиле мужчина работал в налоговойКультурные учреждения Белгорода вновь закрываются из-за обстрелов
#Расписание#Билеты#Зал#Новости Белгорода#Торговые центры#Белгород#Кристина Семенчук#Учреждения культуры#Обстрелы#Рестораны
Подпишитесь
Третье за день ЧП в Белгороде: погибла женщина, пострадали ещё три человека
Сегодня, 10:23
Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто
Сегодня, 12:54
Трое детей ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ
Сегодня, 10:32
Почти двести «двухсотых»: в МО назвали число убитых бойцов ВСУ у Белгородской области
Сегодня, 11:09
Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ
Сегодня, 12:51
ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье: пять человек пострадали
Сегодня, 12:36