Фитнес-клубы в Белгороде приостановили работу из-за обстрелов

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В связи с обстрелами областного центра часть фитнес-клубов решили приостановить свою работу. При этом некоторые учреждения внесли изменения в расписание групповых тренировок и приглашают на занятия в зал.
Кроме этого, работать не будут учреждения культуры. К примеру, об отмене спектаклей на период с 14 по 17 марта сообщил драмтеатр им. Щепкина. Деньги за приобретённые билеты зрителям в учреждении пообещали вернуть.