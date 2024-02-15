В Белгороде уже закрыли тепловые конутры после дневного обстрела

В Белгороде продолжается восстановление тепловых контуров после обстрела

После обстрела тепловые контуры восстановили в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, а также в 36 индивидуальных домах и 4 хозяйственных объектах. Для каждого объекта выделено от 20 до 25 специалистов, заказы на восстановление уже переданы в производство.