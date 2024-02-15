В Белгороде уже закрыли тепловые конутры после дневного обстрела

Posted Вчера, 18:38
Published Вчера, 18:38
Modified Вчера, 18:45
Updated Вчера, 18:45
После обстрела, во всех пострадавших домах уже закрыты тепловые контуры согласно временной схеме.
На данный момент восстановлены разрушения различной степени в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, а также в 36 индивидуальных домах и 4 хозяйственных объектах.
Для каждого объекта поставленных заказчиком организаций выделено от 20 до 25 специалистов. Заказы на восстановление уже переданы в производство.
По данным ТАСС, глава ООН выразил своё несогласие из-за атак на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Белгороде. В своём заявлении он подчеркнул неприемлемость таких действий и призвал к немедленной остановке ударов.