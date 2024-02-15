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Posted Вчера, 18:38

Published Вчера, 18:38

Modified Вчера, 18:45

Updated Вчера, 18:45

Разрушения

В Белгороде уже закрыли тепловые конутры после дневного обстрела

15 февраля 2024, 18:38
Фото: 1MI
Разрушения

В Белгороде продолжается восстановление тепловых контуров после обстрела

После обстрела тепловые контуры восстановили в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, а также в 36 индивидуальных домах и 4 хозяйственных объектах. Для каждого объекта выделено от 20 до 25 специалистов, заказы на восстановление уже переданы в производство.
Сюжет
Обстрел

После обстрела, во всех пострадавших домах уже закрыты тепловые контуры согласно временной схеме.

На данный момент восстановлены разрушения различной степени в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, а также в 36 индивидуальных домах и 4 хозяйственных объектах.

Для каждого объекта поставленных заказчиком организаций выделено от 20 до 25 специалистов. Заказы на восстановление уже переданы в производство.

По данным ТАСС, глава ООН выразил своё несогласие из-за атак на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Белгороде. В своём заявлении он подчеркнул неприемлемость таких действий и призвал к немедленной остановке ударов.

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