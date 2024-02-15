В результате обстрела в Белгороде погиб студент из Сирии

Posted Вчера, 16:44
Published Вчера, 16:44
Modified Вчера, 16:50
Updated Вчера, 16:50
Сегодня в результате обстрела ВСУ Белгорода погиб студент из Сирии, который учился в Белгородском университете искусств и культуры. Мохамад Шенани занимался социально-культурной и библиотечной работой на своем факультете. В момент нападения он был в торговом центре на Плеханова.
Руководство университета уже связалось с семьёй студента и выразило свои соболезнования.
Сегодня, 15 февраля, произошла атака на жилой район Белгорода. В результате этого нападения погибло шестеро людей, в том числе годовалая девочка. Ещё 20 местных жителей получили ранения, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.