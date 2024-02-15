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Posted Вчера, 16:44

Published Вчера, 16:44

Modified Вчера, 16:50

Updated Вчера, 16:50

Погибшие

В результате обстрела в Белгороде погиб студент из Сирии

15 февраля 2024, 16:44
Фото: 1MI
Погибшие

Студент из Сирии погиб в торговом центре на Плеханова Белгорода

Студент из Сирии, обучающийся в Белгородском университете искусств и культуры, погиб в результате обстрела ВСУ.

Сегодня в результате обстрела ВСУ Белгорода погиб студент из Сирии, который учился в Белгородском университете искусств и культуры. Мохамад Шенани занимался социально-культурной и библиотечной работой на своем факультете. В момент нападения он был в торговом центре на Плеханова.

Руководство университета уже связалось с семьёй студента и выразило свои соболезнования.

Сегодня, 15 февраля, произошла атака на жилой район Белгорода. В результате этого нападения погибло шестеро людей, в том числе годовалая девочка. Ещё 20 местных жителей получили ранения, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

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#Белгородская область#Белгородский район#Сирия#Погибшие#Торговый центр#Жертвы#Белгород#Татьяна Лукащева#ВСУ#Ранения#Атака#Плеханова#Обстрел Белгорода 15 февраля
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