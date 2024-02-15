В результате обстрела в Белгороде погиб студент из Сирии

Сегодня в результате обстрела ВСУ Белгорода погиб студент из Сирии, который учился в Белгородском университете искусств и культуры. Мохамад Шенани занимался социально-культурной и библиотечной работой на своем факультете. В момент нападения он был в торговом центре на Плеханова.