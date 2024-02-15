Генсек ООН осудил удары по мирному населению и инфраструктуре Белгорода

После атаки ВСУ сил в Белгород количество погибших увеличилось до семи человек, а число раненых достигло 18. Четверо из них уже выписаны из больницы и будут продолжать лечение. Двое детей и двое взрослых будут направлены в Москву для получения дальнейшей медицинской помощи.