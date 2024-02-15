Генсек ООН осудил удары по мирному населению и инфраструктуре Белгорода

Posted Вчера, 18:04
Published Вчера, 18:04
Modified Вчера, 18:13
Updated Вчера, 18:13
По информации от агентства ТАСС, Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций выразил своё недовольство в связи с нападениями на мирное население и гражданскую инфраструктуру города Белгород. В своём заявлении он подчеркнул неприемлемость таких действий и призвал к немедленному прекращению ударов.
После атаки ВСУ сил в Белгород количество погибших увеличилось до семи человек, а число раненых достигло 18. Четверо из них уже выписаны из больницы и будут продолжать лечение. Двое детей и двое взрослых будут направлены в Москву для получения дальнейшей медицинской помощи.