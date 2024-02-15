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Posted Вчера, 18:04

Published Вчера, 18:04

Modified Вчера, 18:13

Updated Вчера, 18:13

Атака ВСУ

Генсек ООН осудил удары по мирному населению и инфраструктуре Белгорода

15 февраля 2024, 18:04
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Атака ВСУ

ООН требует прекращения атак на гражданскую инфраструктуру Белгорода

Нападения ВСУ на мирное население и инфраструктуру города Белгород осудил генсек ООН.

По информации от агентства ТАСС, Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций выразил своё недовольство в связи с нападениями на мирное население и гражданскую инфраструктуру города Белгород. В своём заявлении он подчеркнул неприемлемость таких действий и призвал к немедленному прекращению ударов.

После атаки ВСУ сил в Белгород количество погибших увеличилось до семи человек, а число раненых достигло 18. Четверо из них уже выписаны из больницы и будут продолжать лечение. Двое детей и двое взрослых будут направлены в Москву для получения дальнейшей медицинской помощи.

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