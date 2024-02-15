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Posted Вчера, 17:42

Published Вчера, 17:42

Modified Вчера, 17:52

Updated Вчера, 17:52

Пострадавшие

Число погибших при сегодняшнем обстреле Белгорода выросло до семи

15 февраля 2024, 17:42
Фото: 1MI
Пострадавшие

В Белгороде количество погибших из-за обстрела ВСУ выросло до семи

После обстрела ВСУ в Белгороде количество погибших увеличилось до семи человек, а число пострадавших достигло 18. Из них четверо уже выписаны на амбулаторное лечение, а двое детей и двое взрослых будут отправлены в Москву для дальнейшего лечения.
Сюжет
Дети

Количество погибших в результате обстрела ВСУ Белгорода увеличилось до семи человек. Известна личность ещё одной женщины, которая погибла — ею оказалась Людмила Александровна, ей было восемьдесят лет.

Пострадавших стало больше. В городскую больницу № 2 самостоятельно обратилась ещё одна женщина. Всего число пострадавших достигло 18 человек.

Четверо пострадавших, среди которых двое детей, после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

После проведения консультаций с федеральным центром принято решение отправить двоих детей и двух взрослых в медицинские учреждения Москвы. У восьмилетнего мальчика диагностирован перелом бедра и осколочные ранения лица, а у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра. У обоих взрослых — травмы конечностей. Сегодня вечером они будут отправлены поездом в Москву вместе с сопровождающими и родственниками.

Остальные пострадавшие остаются под наблюдением врачей в больницах Белгорода, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также сегодня в результате обстрела Белгорода погиб студент из Сирии, который учился в Белгородском университете искусств и культуры. Мохамад Шенани занимался социально-культурной и библиотечной деятельностью на своём факультете. В момент нападения он находился в торговом центре на Плеханова.

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