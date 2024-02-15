Число погибших при сегодняшнем обстреле Белгорода выросло до семи

Posted Вчера, 17:42
Published Вчера, 17:42
Modified Вчера, 17:52
Updated Вчера, 17:52
Количество погибших в результате обстрела ВСУ Белгорода увеличилось до семи человек. Известна личность ещё одной женщины, которая погибла — ею оказалась Людмила Александровна, ей было восемьдесят лет.
Пострадавших стало больше. В городскую больницу № 2 самостоятельно обратилась ещё одна женщина. Всего число пострадавших достигло 18 человек.
Четверо пострадавших, среди которых двое детей, после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
После проведения консультаций с федеральным центром принято решение отправить двоих детей и двух взрослых в медицинские учреждения Москвы. У восьмилетнего мальчика диагностирован перелом бедра и осколочные ранения лица, а у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра. У обоих взрослых — травмы конечностей. Сегодня вечером они будут отправлены поездом в Москву вместе с сопровождающими и родственниками.
Остальные пострадавшие остаются под наблюдением врачей в больницах Белгорода, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Также сегодня в результате обстрела Белгорода погиб студент из Сирии, который учился в Белгородском университете искусств и культуры. Мохамад Шенани занимался социально-культурной и библиотечной деятельностью на своём факультете. В момент нападения он находился в торговом центре на Плеханова.