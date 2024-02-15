Число погибших при сегодняшнем обстреле Белгорода выросло до семи

После проведения консультаций с федеральным центром принято решение отправить двоих детей и двух взрослых в медицинские учреждения Москвы. У восьмилетнего мальчика диагностирован перелом бедра и осколочные ранения лица, а у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра. У обоих взрослых — травмы конечностей. Сегодня вечером они будут отправлены поездом в Москву вместе с сопровождающими и родственниками.