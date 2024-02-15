Погиб годовалый ребёнок, ранены 20 человек. Что известно об обстреле Белгорода?

Posted Вчера, 15:41
Published Вчера, 15:41
Modified Вчера, 15:43
Updated Вчера, 15:43
Сегодня, 15 февраля, около 12:30 жители Белгорода и Белгородского района услышали серию взрывов. МЧС предупредило жителей о ракетной опасности и попросило спрятаться в укрытиях. Автобусы останавливались и высаживали пассажиров вблизи модульных конструкций, появившихся на остановках.
Однако не всем удалось укрыться в безопасном месте. Сразу после взрывов стала появляться информация о попадании снаряда в торговый центр по улице Плеханова и о погибших людях. Момент прилёта попал на видео. Позже сообщили о попадании снаряда на школьный стадион по улице Спортивной.
Очевидцы рассказали, как услышали первые взрывы, как прохожей оторвало руку и как несколько детей получили ранения. Одна женщина чудом осталась жива, а машину других подкинуло от взрывной волны.
В Минобороны РФ сообщили, что над регионом сработала система ПВО. Российские военнослужащие уничтожили 14 снарядов РСЗО «Вампир».
Военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что ударить по Белгороду могли из Липцов Харьковской области.
«Применялись дальнобойные снаряды. От Липцов до Харьковской горы (юг Белгорода) как раз километров 40», — отметил военкор.
При этом ряд источников утверждает, что для нанесения ударов по Белгороду могли использовать ракеты сербского производства.
Спустя час после трагедии глава региона сообщил, что погибли пять человек, ещё 18 ранены, среди них — пятеро детей.
Среди погибших оказался четырёхмесячный ребёнок. В момент обстрела девочка находилась в коляске на школьном стадионе. С ребёнком гуляла бабушка. Погибшую девочку звали Валентина.
Ещё три человека погибли, когда пытались спрятаться от обстрела в торговом центре. Именно в это здание попал обломок ракеты.
Чуть позже информация обновилась: на операционном столе погиб ещё один раненый. Врачам не удалось спасти мужчину. Таким образом, число жертв увеличилось до шести.
Ближе к вечеру стали известны имена двоих погибших людей. Среди них — преподаватель института инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ» Любовь Губкина. Женщина проработала в университете более 23 лет.
Также погиб 60-летний Иван Супрунов. В момент обстрела он находился на крыльце торгового центра.
На момент публикации материала было известно о 20 раненых. 16 из них госпитализированы. Четверых из этого числа отправят на дальнейшее лечение в Москву. Двое из пациентов, которых рекомендовали к поездке в столицу, — дети.
Четверых пострадавших от обстрела отпустили на амбулаторное лечение.
По информации губернатора, всего пострадало четверо детей. Двум мальчикам — семи и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча врачи оказали необходимую помощь, а затем отпустили. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии.
Всем пострадавшим оказывают помощь не только белгородские, но и московские врачи.
Сначала губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что разрушения зафиксировали в Белгороде в семи частных домах, пяти многоэтажках, пяти автомобилях и одном магазине.
Однако ближе к вечеру стало известно, что повреждений гораздо больше не только в Белгороде, но и в населённых пунктах Белгородского района.
Так, в Белгороде в 128 квартирах десяти многоэтажек выбило окна. В четырёх магазинах, 15 частных домах и на территории одного предприятия зафиксировали различные разрушения. Повреждены 34 автомобиля.
Сообщалось, что на крыше одной многоэтажки застрял обломок снаряда, а двор другого многоквартирного дома оцепили. Также окна выбило в школе Белгорода.
В Белгородском районе пострадали пять населённых пунктов:
Спустя время после обстрела белгородцы находили обломки ракет на различных улицах. Повреждения заметили и на ж/д путях.
В настоящий момент коммунальщики устраняют последствия обстрела.
В МИД РФ пообещали провести расследование обстрела Белгорода, назвав его терактом. Россия вынесет на рассмотрение Совета безопасности (СБ) ООН и других профильных международных организаций случившуюся 15 февраля атаку.
Также представители ведомства осуждают «чудовищное преступление против мирных жителей» и считают, что атака ВСУ по Белгороду показала преступную роль коллективного Запада во главе с США.
Губернаторы регионов Черноземья в свою очередь выразили соболезнования белгородцам.