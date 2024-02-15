Погиб годовалый ребёнок, ранены 20 человек. Что известно об обстреле Белгорода?

Однако не всем удалось укрыться в безопасном месте. Сразу после взрывов стала появляться информация о попадании снаряда в торговый центр по улице Плеханова и о погибших людях. Момент прилёта попал на видео. Позже сообщили о попадании снаряда на школьный стадион по улице Спортивной.