Белгородские кафе и рестораны объявили о закрытии

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Белгородская область уже несколько дней находится под массированной атакой ВСУ. Есть пострадавшие и погибшие. 14 марта украинские военные вновь ударили по областному центру и району. Известно о двух погибших. Также пострадали дети.
В связи с происходящими событиями представители белгородских кафе и ресторанов объявили о своём закрытии или сокращении продолжительности рабочего дня. Журналисты Бел.Ру собрали фото объявлений:
Стоит напомнить, что ранее о приостановлении работы сообщили торговые центры Белгорода. К примеру, «Сити Молл» не будет работать до конца 14 марта. Также закрылось ТРЦ «Рио» и «Мега Гринн».
Из-за обстрелов работу приостановили и культурные учреждения областного центра.