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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Белгородские кафе и рестораны объявили о закрытии

Белгородские кафе и рестораны объявили о закрытии

14 марта 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Информацию представители общепита опубликовали на своих страницах в социальных сетях. Ранее о закрытии сообщили торговые центры и культурные учреждения.

Белгородская область уже несколько дней находится под массированной атакой ВСУ. Есть пострадавшие и погибшие. 14 марта украинские военные вновь ударили по областному центру и району. Известно о двух погибших. Также пострадали дети.

В связи с происходящими событиями представители белгородских кафе и ресторанов объявили о своём закрытии или сокращении продолжительности рабочего дня. Журналисты Бел.Ру собрали фото объявлений:

Фото: Социальные сети

Стоит напомнить, что ранее о приостановлении работы сообщили торговые центры Белгорода. К примеру, «Сити Молл» не будет работать до конца 14 марта. Также закрылось ТРЦ «Рио» и «Мега Гринн».

Из-за обстрелов работу приостановили и культурные учреждения областного центра.

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