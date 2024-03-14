Закрылись на фоне обстрелов: крупные ТРЦ в Белгороде приостановили работу

В Белгороде приостановили работу крупные ТРЦ

«Сити Молл» принял решение не дорабатывать сегодняшний день под непрекращающимися обстрелами и сообщил гостям о закрытии. В ТРЦ «Рио» же на ближайшие дни отменили детские мероприятия. Об этом администрации торговых центров сообщили в социальных сетях.