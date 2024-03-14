Закрылись на фоне обстрелов: крупные ТРЦ в Белгороде приостановили работу

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Торговый центр «Сити Молл» объявил о приостановлении работы до конца сегодняшнего дня, 14 марта. Такое решение принято на фоне непрекращающихся атак на город.
Другой крупный ТРЦ — «Рио» — из-за неспокойной оперативной обстановки отменил детские мероприятия, которые должны были состояться 16 и 17 марта. Будет ли этот центр закрываться до конца 14 марта, неизвестно.
Дополнение: в ТРЦ спустя время уточнили, что 14 марта с 14:00 до конца дня «Рио» работать не будет. К прежнему графику планируется вернуться завтра.
Также поступила информация о закрытии третьего крупного развлекательного объекта — комплекса «Мега Гринн».
Напомним, что вчера, 13 марта, жительница Белгорода интересовалась, будут ли приостанавливать свою работу торговые центры из-за неспокойной оперативной обстановки. Тогда в мэрии Белгорода отметили, что оперштаб не принимал подобного решения.
В январе торговые центры в Белгороде уже ограничивали график работы торговых центров до 20:00. Кроме этого, пару дней некоторые ТРЦ приостанавливали свою деятельность.