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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:53

ТРЦ

Закрылись на фоне обстрелов: крупные ТРЦ в Белгороде приостановили работу

14 марта 2024, 10:42
Фото: 1MI
ТРЦ

В Белгороде приостановили работу крупные ТРЦ

«Сити Молл» принял решение не дорабатывать сегодняшний день под непрекращающимися обстрелами и сообщил гостям о закрытии. В ТРЦ «Рио» же на ближайшие дни отменили детские мероприятия. Об этом администрации торговых центров сообщили в социальных сетях.

Торговый центр «Сити Молл» объявил о приостановлении работы до конца сегодняшнего дня, 14 марта. Такое решение принято на фоне непрекращающихся атак на город.

Другой крупный ТРЦ — «Рио» — из-за неспокойной оперативной обстановки отменил детские мероприятия, которые должны были состояться 16 и 17 марта. Будет ли этот центр закрываться до конца 14 марта, неизвестно.

Дополнение: в ТРЦ спустя время уточнили, что 14 марта с 14:00 до конца дня «Рио» работать не будет. К прежнему графику планируется вернуться завтра.

Также поступила информация о закрытии третьего крупного развлекательного объекта — комплекса «Мега Гринн».

Обращение администрации ТЦ «Мега Гринн» к арендаторамОбращение администрации ТЦ «Мега Гринн» к арендаторам
Обращение администрации ТЦ «Мега Гринн» к арендаторам
Фото: группа ВК «ГРИННФИЛЬМ г. Белгород»

Напомним, что вчера, 13 марта, жительница Белгорода интересовалась, будут ли приостанавливать свою работу торговые центры из-за неспокойной оперативной обстановки. Тогда в мэрии Белгорода отметили, что оперштаб не принимал подобного решения.

В январе торговые центры в Белгороде уже ограничивали график работы торговых центров до 20:00. Кроме этого, пару дней некоторые ТРЦ приостанавливали свою деятельность.

Изменится ли режим работы торговых центров в Белгороде из-за обстрелов и атак БПЛА?
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#Белгородская область#Ограничение#Новости Белгорода#Торговый центр#Белгород#Режим работы#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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