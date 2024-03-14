Погибший при обстреле Белгорода в автомобиле мужчина работал в налоговой

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
14 марта областной центр вновь оказался под массированной атакой ВСУ. Утром система ПВО сбила восемь воздушных целей на подлёте к городу. После серии громких взрывов появилась информация о возгорании автомобиля в районе зоопарка. Водитель погиб.
Как стало известно Бел.Ру, погибшим был 48-летний работник налоговой. Снаряд взорвался рядом с его машиной. По информации Telegram-канала Shot, мужчина ехал на работу.
Источник уточняет, что в другой машине за ним ехали жена и сын, но они успели остановиться, поэтому не пострадали.
Стоит отметить, что ранее в Сети распространялся фейк о том, что погибшим в машине был российский военный. Но эта информация не соответствует действительности.
Напомним, в результате повторного обстрела Белгорода погибла женщина. В результате взрыва её машина слетела в кювет. Также есть и пострадавшие.