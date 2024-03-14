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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Погибший при обстреле Белгорода в автомобиле мужчина работал в налоговой

Погибший при обстреле Белгорода в автомобиле мужчина работал в налоговой

14 марта 2024, 11:18
Фото: 1MI
Машина мужчины загорелась после взрыва снаряда рядом с ней на трассе. По данным Telegram-канала Shot, он ехал на работу. Источники Бел.Ру это подтвердили.

14 марта областной центр вновь оказался под массированной атакой ВСУ. Утром система ПВО сбила восемь воздушных целей на подлёте к городу. После серии громких взрывов появилась информация о возгорании автомобиля в районе зоопарка. Водитель погиб.

Как стало известно Бел.Ру, погибшим был 48-летний работник налоговой. Снаряд взорвался рядом с его машиной. По информации Telegram-канала Shot, мужчина ехал на работу.

Источник уточняет, что в другой машине за ним ехали жена и сын, но они успели остановиться, поэтому не пострадали.

Стоит отметить, что ранее в Сети распространялся фейк о том, что погибшим в машине был российский военный. Но эта информация не соответствует действительности.

Напомним, в результате повторного обстрела Белгорода погибла женщина. В результате взрыва её машина слетела в кювет. Также есть и пострадавшие.

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#Происшествия#Налоговая#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#СВО
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