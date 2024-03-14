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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Попавший под обстрел автомобиль

В Сети появились кадры автомобиля, за рулём которого во время взрывов погибла женщина

14 марта 2024, 10:49
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Попавший под обстрел автомобиль

В Белгороде во время обстрела погибла женщина за рулём авто

В результате взрыва автомобиль опрокинулся в кювет. Водитель скончалась на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

14 марта над областным центром и районом сбили ещё 10 воздушных целей. В результате взрыва один из автомобилей опрокинулся в кювет. За рулём авто находилась местная жительница. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Ранее в Telegram-канале «Жесть Белгород» сообщили, что транспорт скатился в кювет на улице Костюкова. На месте работали экстренные службы.

Также во время обстрела в областном центре пострадали трое белгородцев — две женщины и мужчины. Их отвезли в городскую больницу № 2, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Попавший под обстрел автомобиль
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
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#Видео#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Обстрел ВСУ
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