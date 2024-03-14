В Сети появились кадры автомобиля, за рулём которого во время взрывов погибла женщина

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
14 марта над областным центром и районом сбили ещё 10 воздушных целей. В результате взрыва один из автомобилей опрокинулся в кювет. За рулём авто находилась местная жительница. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Ранее в Telegram-канале «Жесть Белгород» сообщили, что транспорт скатился в кювет на улице Костюкова. На месте работали экстренные службы.
Также во время обстрела в областном центре пострадали трое белгородцев — две женщины и мужчины. Их отвезли в городскую больницу № 2, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.