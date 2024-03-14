Погибший и пострадавший: что известно об обстреле Белгородской области 14 марта

Спустя время губернатор добавил, что над Белгородом и района система ПВО сбила восемь воздушных целей на подлёте к городу. Один прилёт пришёлся на легковой автомобиль. Водитель погиб. Момент прилёта в машину появился в Сети. Также пострадали две женщины и мужчина.