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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Погибший и пострадавший: что известно об обстреле Белгородской области 14 марта

Погибший и пострадавший: что известно об обстреле Белгородской области 14 марта

14 марта 2024, 07:37
Фото: 1MI
Утро в регионе вновь было неспокойным. Под обстрелом оказался областной центр и два района. Есть пострадавшие и погибший. Что известно на данный момент — читайте ниже.
Сюжет
Обстрел

Вместо будильника белгородцы вновь проснулись под звуки сирены и взрывов. В областном центре и районе запустили предупреждение о ракетной опасности. Позже стало известно, что Белгород вновь атаковал БПЛА самолётного типа. Из-за падения обломков загорелась сухая трава. Её оперативно потушили. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в одном частном доме выбило окна.

Спустя время губернатор добавил, что над Белгородом и района система ПВО сбила восемь воздушных целей на подлёте к городу. Один прилёт пришёлся на легковой автомобиль. Водитель погиб. Момент прилёта в машину появился в Сети. Также пострадали две женщины и мужчина.

Кроме этого, в областном центре повреждения зафиксировали в двух частных домах. А в одном из учреждений здравоохранения пробита кровля и повреждены верхние этажи здания. Повреждения получил ещё один легковой автомобиль.

Практически параллельно под огнём был и Грайворон. По предварительным данным, пострадал один мужчина. В момент прилёта он был возле продуктового магазина. У него лёгкое ранение руки. Помощь пострадавшему оказали на месте. Ехать в больницу он отказался.

Гладков добавил, что повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома и одном частном доме. В двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании, газовой службы и магазине посечены фасады и выбиты окна.

Также повредились три машины. Один автомобиль сгорел. На местах работают все оперативные службы. Продолжается подомовой обход.

А ранним утром БПЛА самолётного типа атаковали Прохоровку. Беспилотники упали и сдетонировали. В одном частном доме загорелась крыша, выбиты окна и посечён фасад.

Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом. Взрывная волна повредила соседний дом. Никто не пострадал.

Как сообщили в Минобороны, над территорией Белгородской области примерно в 08:30 сбили восемь реактивных снарядов.

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