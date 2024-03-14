Погибший и пострадавший: что известно об обстреле Белгородской области 14 марта

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Вместо будильника белгородцы вновь проснулись под звуки сирены и взрывов. В областном центре и районе запустили предупреждение о ракетной опасности. Позже стало известно, что Белгород вновь атаковал БПЛА самолётного типа. Из-за падения обломков загорелась сухая трава. Её оперативно потушили. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в одном частном доме выбило окна.
Кроме этого, в областном центре повреждения зафиксировали в двух частных домах. А в одном из учреждений здравоохранения пробита кровля и повреждены верхние этажи здания. Повреждения получил ещё один легковой автомобиль.
Практически параллельно под огнём был и Грайворон. По предварительным данным, пострадал один мужчина. В момент прилёта он был возле продуктового магазина. У него лёгкое ранение руки. Помощь пострадавшему оказали на месте. Ехать в больницу он отказался.
Гладков добавил, что повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома и одном частном доме. В двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании, газовой службы и магазине посечены фасады и выбиты окна.
Также повредились три машины. Один автомобиль сгорел. На местах работают все оперативные службы. Продолжается подомовой обход.
А ранним утром БПЛА самолётного типа атаковали Прохоровку. Беспилотники упали и сдетонировали. В одном частном доме загорелась крыша, выбиты окна и посечён фасад.
Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом. Взрывная волна повредила соседний дом. Никто не пострадал.
Как сообщили в Минобороны, над территорией Белгородской области примерно в 08:30 сбили восемь реактивных снарядов.