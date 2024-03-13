Украинский беспилотник взорвался во дворе дома в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
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Updated Сегодня, 17:50
Губернатор Вячеслав Гладков передаёт, что в селе Гостищево беспилотник противника упал в частном жилом секторе и позже сдетонировал.
Пострадавших при этом нет. В результате взрыва разрушена хозпостройка. На место прибыли оперативные службы.
Ранее глава региона сообщил, что женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом: во время обстрела белгородского приграничья со стороны Украины было прямое попадание снаряда в частный жилой дом в Грайвороне. Ещё одну женщину ранило.