Украинский беспилотник взорвался во дворе дома в Белгородской области

Ранее глава региона сообщил, что женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом: во время обстрела белгородского приграничья со стороны Украины было прямое попадание снаряда в частный жилой дом в Грайвороне. Ещё одну женщину ранило.