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Украинский беспилотник взорвался во дворе дома в Белгородской области

Украинский беспилотник взорвался во дворе дома в Белгородской области

13 марта 2024, 17:48
Фото: Изображение Midjourney
Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, село Гостищево Яковлевского горокруга подверглось атаке ВСУ: беспилотник упал во дворе домовладения и взорвался.
Сюжет
Взрыв

Губернатор Вячеслав Гладков передаёт, что в селе Гостищево беспилотник противника упал в частном жилом секторе и позже сдетонировал.

Пострадавших при этом нет. В результате взрыва разрушена хозпостройка. На место прибыли оперативные службы.

Ранее глава региона сообщил, что женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом: во время обстрела белгородского приграничья со стороны Украины было прямое попадание снаряда в частный жилой дом в Грайвороне. Ещё одну женщину ранило.

Женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом
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#Белгородская область#Украина#Грайворон#Беспилотник#Взрыв#Белгород#Обстрел#ВСУ#Гостищево#Приграничье#Хозпостройка#Артем Черненко#Оперативные службы
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