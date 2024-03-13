Белгородский министр рассказал о состоянии раненных при обстрелах 12 марта

Всего пострадало 11 белгородцев. Четверо из них остаются в стационарах трёх больниц. Двое находятся в городской больнице №2. Первый — в реанимации, но с положительной динамикой и дышит уже самостоятельно. Второй пациент, женщина, сейчас находится в нейро-хирургическом отделении. В состоянии средней тяжести. Также один человек пострадал уже 13 марта. Он отпущен домой.