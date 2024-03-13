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Пострадавшие

Белгородский министр рассказал о состоянии раненных при обстрелах 12 марта

13 марта 2024, 11:43
Фото: 1MI
Пострадавшие
В региональном минздраве Андрей Иконников рассказал о состоянии 11 пострадавших белгородцев. Все получили травмы при обстрелах ВСУ Белгорода 12 марта. Они находятся в городской, областной и грайворонской больницах. Один белгородец пострадал уже сегодня.

Всего пострадало 11 белгородцев. Четверо из них остаются в стационарах трёх больниц. Двое находятся в городской больнице №2. Первый — в реанимации, но с положительной динамикой и дышит уже самостоятельно. Второй пациент, женщина, сейчас находится в нейро-хирургическом отделении. В состоянии средней тяжести. Также один человек пострадал уже 13 марта. Он отпущен домой.

Ещё одна белгородка направлена в областную больницу. Женщина находится в тяжёлом состоянии. Как ранее уточнял Вячеслав Гладков, операцию ей делали целых пять часов, извлекая осколки. Она пострадала во время взрыва в здании мэрии Белгорода. И ещё один пострадавший сейчас получает медицинскую помощь в Грайвороне.

Ранения, которые получили белгородцы, — минно-осколочные, лица и глаз, брюшной полости, туловища, рук, ног и т. п. Андрей Иконников сообщил, что все травмы в целом типичны при всех обстрелах ВСУ.

Местные медицинские учреждения провели переговоры с федеральными учреждениями. При необходимости пострадавших переведут именно туда. Также специалисты проконсультируют белгородских врачей.

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