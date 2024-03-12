Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырёх человек

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил новые подробности об атаке украинского беспилотника на здание администрации. Количество пострадавших выросло до четырёх человек. Ранее сообщалось о двух женщинах, одна из которых получила контузию, а вторая — осколочные ранения.