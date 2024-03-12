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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Мэр рассказал подробности атаки на администрацию

Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырёх человек

12 марта 2024, 12:30
Фото: «Белгород-медиа»
Мэр рассказал подробности атаки на администрацию

Демидов сообщил новые подробности об атаке на здание мэрии Белгорода

Мэр Валентин Демидов сообщил новые сведения об атаке украинского беспилотника на городскую администрацию. Сначала было известно о двоих пострадавших, теперь их число выросло до четырёх, сообщает «Белгород-медиа».

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил новые подробности об атаке украинского беспилотника на здание администрации. Количество пострадавших выросло до четырёх человек. Ранее сообщалось о двух женщинах, одна из которых получила контузию, а вторая — осколочные ранения.

Повреждения в результате взрыва БПЛА получили фасад, окна, входная группа. Как отметил градоначальник, разрушения незначительные. Из здания убирают стёкла. Вскоре приступят к восстановительным работам. Пострадавшим людям оказали медицинскую помощь.

Также в Белгороде атаке летательного аппарата подвергся торговый объект. Повреждён фасад, выбило три окна строительного магазина. Пострадали четыре автомобиля. На месте происшествия работали оперативные службы.

Мэр рассказал подробности атаки на администрацию
Видео: «Белгород-медиа»
Две женщины пострадали от атаки БПЛА на здание мэрии Белгорода
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