Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырёх человек

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил новые подробности об атаке украинского беспилотника на здание администрации. Количество пострадавших выросло до четырёх человек. Ранее сообщалось о двух женщинах, одна из которых получила контузию, а вторая — осколочные ранения.
Повреждения в результате взрыва БПЛА получили фасад, окна, входная группа. Как отметил градоначальник, разрушения незначительные. Из здания убирают стёкла. Вскоре приступят к восстановительным работам. Пострадавшим людям оказали медицинскую помощь.
Также в Белгороде атаке летательного аппарата подвергся торговый объект. Повреждён фасад, выбило три окна строительного магазина. Пострадали четыре автомобиля. На месте происшествия работали оперативные службы.