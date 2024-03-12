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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Пострадавшая при атаке на здание мэрии белгородка находится в тяжёлом состоянии

Как себя чувствуют женщины, пострадавшие при атаке беспилотника на мэрию Белгорода?

12 марта 2024, 14:26
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети

Пострадавшая при атаке на здание мэрии белгородка находится в тяжёлом состоянии

Всего пострадали четыре человека. Двоих пришлось госпитализировать, сообщил мэр Валентин Демидов. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии.

В больнице после атаки ВСУ на здание мэрии находятся двое сотрудников администрации Белгорода. Состояние одной женщины врачи оценивают как тяжёлое. У белгородки осколочное ранение головы, грудной клетки, рук и ног. Женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь, она находится под наблюдением врачей.

У второй белгородки осколочное ранение головы. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Ей также оказывают необходимую медпомощь.

Две пострадавшие получили незначительные ранения. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Сейчас подрядчики занимают восстановлением здания мэрии. При атаке беспилотника повреждены 36 окон и входная группа. В первую очередь рабочие восстановят тепловой контур, а после этого приступят к остальным восстановительным работам.

Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырёх человек
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