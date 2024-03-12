Как себя чувствуют женщины, пострадавшие при атаке беспилотника на мэрию Белгорода?

В больнице после атаки ВСУ на здание мэрии находятся двое сотрудников администрации Белгорода. Состояние одной женщины врачи оценивают как тяжёлое. У белгородки осколочное ранение головы, грудной клетки, рук и ног. Женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь, она находится под наблюдением врачей.