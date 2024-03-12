Как себя чувствуют женщины, пострадавшие при атаке беспилотника на мэрию Белгорода?

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В больнице после атаки ВСУ на здание мэрии находятся двое сотрудников администрации Белгорода. Состояние одной женщины врачи оценивают как тяжёлое. У белгородки осколочное ранение головы, грудной клетки, рук и ног. Женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь, она находится под наблюдением врачей.
У второй белгородки осколочное ранение головы. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Ей также оказывают необходимую медпомощь.
Две пострадавшие получили незначительные ранения. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Сейчас подрядчики занимают восстановлением здания мэрии. При атаке беспилотника повреждены 36 окон и входная группа. В первую очередь рабочие восстановят тепловой контур, а после этого приступят к остальным восстановительным работам.