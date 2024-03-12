Число раненных при обстреле Шебекино в Белгородской области увеличилось

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
12 марта под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. По уточнённой информации, один из снарядов прилетел на территорию промышленного предприятия рядом с гаражным комплексом.
Пострадал мужчина. У него осколочные ранения брюшной полости. Бригада скорой помощи сейчас везёт его во вторую городскую больницу в Белгороде. Раненому оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось о пострадавшей женщине в Шебекино. У неё осколочное ранение лица. Госпитализация ей не потребовалась. Также известно, что в результате обстрела повреждены шесть домов, магазин, больница, детский сад и техникум.