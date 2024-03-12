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Скорая

Число раненных при обстреле Шебекино в Белгородской области увеличилось

12 марта 2024, 07:49
Фото: 1MI
Скорая

Гладков сообщил о пострадавшем мужчине после обстрела Шебекино

Один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом. Пострадал мужчина. Скорая сейчас везёт его в больницу. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

12 марта под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. По уточнённой информации, один из снарядов прилетел на территорию промышленного предприятия рядом с гаражным комплексом.

Пострадал мужчина. У него осколочные ранения брюшной полости. Бригада скорой помощи сейчас везёт его во вторую городскую больницу в Белгороде. Раненому оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о пострадавшей женщине в Шебекино. У неё осколочное ранение лица. Госпитализация ей не потребовалась. Также известно, что в результате обстрела повреждены шесть домов, магазин, больница, детский сад и техникум.

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#Белгородская область#Происшествия#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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