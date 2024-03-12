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Published Сегодня, 04:43

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Updated Сегодня, 04:47

Беспилотники

В Минобороны рассказали подробности о ночной атаке ВСУ на Белгородскую область

12 марта 2024, 04:43
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Белгородскую область за ночь атаковали семью беспилотниками

Всего же по нескольким регионам РФ за ночь выпустили 25 беспилотников. Под ударом были не только приграничные Белгородская, Брянская и Курская области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Минувшей ночью в Белгородской области было неспокойно. Известно, что ПВО перехватила и уничтожила в небе над регионом семь беспилотников. В каких районах, пока неизвестно.

Всего по нескольким регионам ВСУ выпустили за ночь 25 беспилотников. В Курской уничтожили 11 БПЛА, в Московской и Орловской — по два, в Ленинградской, Тульской и Орловской областях — по одному.

Напомним, что в Белгородском районе семь сёл временно остались без света из-за атаки ВСУ. Противник сбросил с БПЛА четыре взрывных устройства, повреждена ЛЭП.

В Шебекино упал и взорвался беспилотник. Есть разрушения в многоквартирных домах. В Новой Таволжанке после прилёта повреждена линия электропередачи.

В Белгороде и Белгородском районе с 05:09 действует ракетная опасность. С 07:17 предупреждение действует для территории всего региона.

В Белгородском районе БПЛА сбросил четыре взрывных устройства
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