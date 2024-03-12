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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Разрушения после обстрела

Взрывы под Белгородом: повреждены дома и ЛЭП

12 марта 2024, 04:25
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после обстрела

ВСУ атаковали Шебекино и Новую Таволжанку в Белгородской области

В Шебекино упал и взорвался беспилотник, в Новой Таволжанке — прилёт снаряда. Уже известно о разрушениях. Последствия уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Утром 12 марта стало известно, что Шебекинский горокруг вновь был под ударом со стороны Украины. Беспилотник упал и взорвался в Шебекино. Выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.

В Новой Таволжанке был прилёт снаряда. Повреждена линия электропередачи.

На местах происшествия работают аварийные и оперативные службы. Информация уточняется.

Минувшей ночью ВСУ также ударили по Белгородскому району. В результате сброса четырёх взрывных устройств с беспилотника семь населённых пунктов остались без света.

Добавим, что с 7:20 на всей территории региона действует ракетная опасность. Громко было в том числе в Белгороде.

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#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Беспилотник#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Ракетная опасность
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