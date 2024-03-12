Взрывы под Белгородом: повреждены дома и ЛЭП

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Утром 12 марта стало известно, что Шебекинский горокруг вновь был под ударом со стороны Украины. Беспилотник упал и взорвался в Шебекино. Выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.
В Новой Таволжанке был прилёт снаряда. Повреждена линия электропередачи.
На местах происшествия работают аварийные и оперативные службы. Информация уточняется.
Минувшей ночью ВСУ также ударили по Белгородскому району. В результате сброса четырёх взрывных устройств с беспилотника семь населённых пунктов остались без света.
Добавим, что с 7:20 на всей территории региона действует ракетная опасность. Громко было в том числе в Белгороде.