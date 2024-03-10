Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать Белгородскую область

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:54
В Белгородской области вновь произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Очередную атаку БПЛА отразили дежурные средства ПВО. По данным оборонного ведомства, дрон был уничтожен около 18:15. Точное место поражения дрона не сообщается.
10 марта в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли сигнал «ракетной опасности». Первый раз тревога сработала в 8:47 и в общей сложности ракетная опасность продлилась почти три с половиной часа. Второе предупреждение белгородцы получили в 13:31. Тревога продлилась больше двух часов.