Украинский беспилотник влетел в дом белгородцев и взорвался внутри

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В воскресенье целью для украинских дронов-камикадзе стал приграничный посёлок Горьковский. Его атаковали тремя беспилотниками. Два из них сбили на подлёте, ещё одному удалось влетел в частный жилой дом. Внутри он и взорвался.
Никто не пострадал, но дом получил повреждения, выбило окна. Оперативные службы выехали на место происшествия.
Утром 10 марта от атаки дронов пострадала фура на окраине Строителя в Яковлевском городском округе. Пострадавших не было. В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность. В первых двух она в итоге продлилась три с половиной часа.