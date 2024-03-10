Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

дрон-камикадзе взорвался в доме

Украинский беспилотник влетел в дом белгородцев и взорвался внутри

10 марта 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
дрон-камикадзе взорвался в доме
Днём 10 марта ВСУ атаковали дронами-камикадзе посёлок Горьковский в Грайворонском городском округе. Пострадавших не было, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

В воскресенье целью для украинских дронов-камикадзе стал приграничный посёлок Горьковский. Его атаковали тремя беспилотниками. Два из них сбили на подлёте, ещё одному удалось влетел в частный жилой дом. Внутри он и взорвался.

Никто не пострадал, но дом получил повреждения, выбило окна. Оперативные службы выехали на место происшествия.

Утром 10 марта от атаки дронов пострадала фура на окраине Строителя в Яковлевском городском округе. Пострадавших не было. В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность. В первых двух она в итоге продлилась три с половиной часа.

Последствия атаки украинских беспилотников на фуру в Строителе попали на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Ракетная опасность в Белгороде длилась три с половиной часаЕщё в одном районе Белгородской области объявили ракетную опасностьВ Белгороде воет сирена: в городе и районе объявили ракетную опасность
#Евгений Грицков#Происшествия#Дом#Украина#Беспилотник#Белгород#ВСУ#Дрон#Грайворонский городской округ#Горьковский#СВО
Подпишитесь
В Белгороде и районе второй раз за день объявили ракетную опасность
Сегодня, 10:53
Два украинских беспилотника взорвались на окраине Строителя, загорелась фура
Сегодня, 06:39
Белгородцы снова услышат взрывы днём 10 марта
Сегодня, 10:02
Областная больница и поликлиника Белгорода получат деньги на дооснащение
Сегодня, 08:48
Последствия атаки украинских беспилотников на фуру в Строителе попали на видео
Сегодня, 08:21