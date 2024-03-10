Украинский беспилотник влетел в дом белгородцев и взорвался внутри

Утром 10 марта от атаки дронов пострадала фура на окраине Строителя в Яковлевском городском округе. Пострадавших не было. В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность. В первых двух она в итоге продлилась три с половиной часа.