В Белгороде воет сирена: в городе и районе объявили ракетную опасность

В 8:37 10 марта жители Белгорода и Белгородского района получили РСЧС-сообщения о ракетной опасности. На улицах включили сирену, людей попросили не выходить из дома, не подходить к окнам. Позже в небе раздались звуки, похожие на работу ПВО. О последствиях на момент публикации неизвестно.