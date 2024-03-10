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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде воет сирена: в городе и районе объявили ракетную опасность

10 марта 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Утром 10 марта белгородцев предупредили о возможности ракетного удара. В городе и районе работает сирена.

В 8:37 10 марта жители Белгорода и Белгородского района получили РСЧС-сообщения о ракетной опасности. На улицах включили сирену, людей попросили не выходить из дома, не подходить к окнам. Позже в небе раздались звуки, похожие на работу ПВО. О последствиях на момент публикации неизвестно.

С десяти часов вечера 9 марта в Белгородской области сбили пять беспилотников самолётного типа. В соседней Курской области также объявлена ракетная опасность. Там в результате обстрела приграничного Глушковского района погибла женщина, её муж получил ожоги.

Названа причина ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе 8 марта
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#СВО#Ракетная опасность#РСЧС-сообщение
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