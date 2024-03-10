В Белгороде воет сирена: в городе и районе объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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В 8:37 10 марта жители Белгорода и Белгородского района получили РСЧС-сообщения о ракетной опасности. На улицах включили сирену, людей попросили не выходить из дома, не подходить к окнам. Позже в небе раздались звуки, похожие на работу ПВО. О последствиях на момент публикации неизвестно.
С десяти часов вечера 9 марта в Белгородской области сбили пять беспилотников самолётного типа. В соседней Курской области также объявлена ракетная опасность. Там в результате обстрела приграничного Глушковского района погибла женщина, её муж получил ожоги.