Ещё в одном районе Белгородской области объявили ракетную опасность

Пока жители Белгорода и района уже несколько часов ожидают отбоя ракетной опасности, объявленного в 8:37, ракетную опасность объявили и в Шебекинском городском округе. Жителей просят по возможности не выходить из дома, не подходить к окнам, а на улице — спрятаться в ближайшем укрытии.