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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

ракетная опасность в Шебекинском округе

Ещё в одном районе Белгородской области объявили ракетную опасность

10 марта 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney
ракетная опасность в Шебекинском округе

В Шебекинском округе объявили ракетную опасность

В 11:52 10 марта вслед за Белгородом и Белгородском районе сигнал о ракетной опасности поступил и в Шебекинском городском округе.
Сюжет
СВО

Пока жители Белгорода и района уже несколько часов ожидают отбоя ракетной опасности, объявленного в 8:37, ракетную опасность объявили и в Шебекинском городском округе. Жителей просят по возможности не выходить из дома, не подходить к окнам, а на улице — спрятаться в ближайшем укрытии.

ВСУ атакуют Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами самолётного типа. Два из них утром упали и сдетонировали на трассе на окраине Строителя в Яковлевском городском округе. Пострадавших не было, загорелась фура, но её оперативно потушили.

Ракетную опасность утром 10 марта объявили и в Курской области. Там в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина, её муж получил ожоги.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Шебекино#Белгород#ВСУ#СВО#Ракетная опасность#Беспилотные летательные аппараты
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