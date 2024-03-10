Ещё в одном районе Белгородской области объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Пока жители Белгорода и района уже несколько часов ожидают отбоя ракетной опасности, объявленного в 8:37, ракетную опасность объявили и в Шебекинском городском округе. Жителей просят по возможности не выходить из дома, не подходить к окнам, а на улице — спрятаться в ближайшем укрытии.
ВСУ атакуют Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами самолётного типа. Два из них утром упали и сдетонировали на трассе на окраине Строителя в Яковлевском городском округе. Пострадавших не было, загорелась фура, но её оперативно потушили.
Ракетную опасность утром 10 марта объявили и в Курской области. Там в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина, её муж получил ожоги.