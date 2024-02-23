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Published Сегодня, 10:22

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Updated Сегодня, 10:24

ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль у дома в Шебекино

ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль у дома в Шебекино

23 февраля 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Вооружённые формирования Украины продолжают атаковать гражданские объекты в Белгородской области.

Днём 23 февраля ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство на автомобиль, стоявший у жилого дома в Шебекино. В результате взрыва посекло машину и забор домовладения. Никто не пострадал. Оперативные службы выехали на место происшествия, рассказал Вячеслав Гладков.

Накануне от взрывных устройств с беспилотников пострадали два грузовых автомобиля в Грайворонском городском округе — два водителя получили ранения. Также ВСУ устроили взрыв возле магазина в белгородском приграничье. Пострадавших не было, повреждение получили здание магазина и легковой автомобиль.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Автомобиль#Шебекино#Беспилотник#Жилой дом#Взрывное устройство#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Оперативные службы
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