ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль у дома в Шебекино

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Днём 23 февраля ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство на автомобиль, стоявший у жилого дома в Шебекино. В результате взрыва посекло машину и забор домовладения. Никто не пострадал. Оперативные службы выехали на место происшествия, рассказал Вячеслав Гладков.
Накануне от взрывных устройств с беспилотников пострадали два грузовых автомобиля в Грайворонском городском округе — два водителя получили ранения. Также ВСУ устроили взрыв возле магазина в белгородском приграничье. Пострадавших не было, повреждение получили здание магазина и легковой автомобиль.