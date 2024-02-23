ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль у дома в Шебекино

Накануне от взрывных устройств с беспилотников пострадали два грузовых автомобиля в Грайворонском городском округе — два водителя получили ранения. Также ВСУ устроили взрыв возле магазина в белгородском приграничье. Пострадавших не было, повреждение получили здание магазина и легковой автомобиль.