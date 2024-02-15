SHOT: Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
БПЛА самолётного типа пытался накануне атаковать нефтебазу в Белгородской области, пишет Telegram-канал. Это случилось минувшей ночью — около 23:30. По предварительным данным, беспилотник сбили, а обломки упали на территорию базы.
Также сообщается, что разрушений и пострадавших нет.
Подчеркнём, что официально информация об этом происшествии не подтверждена.
Однако минувшей ночью украинский беспилотник атаковал соседнюю Курскую область. После удара загорелась нефтебаза в Курском районе. Обошлось без пострадавших. На месте работают спецслужбы.