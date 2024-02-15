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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Беспилотник

SHOT: Беспилотник пытался атаковать нефтебазу в Белгородской области

15 февраля 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
Сообщается, что это случилось накануне около 23:30. Предварительно, дрон сбили. Официального подтверждения информации не было.
Сюжет
СВО

БПЛА самолётного типа пытался накануне атаковать нефтебазу в Белгородской области, пишет Telegram-канал. Это случилось минувшей ночью — около 23:30. По предварительным данным, беспилотник сбили, а обломки упали на территорию базы.

Также сообщается, что разрушений и пострадавших нет.

Подчеркнём, что официально информация об этом происшествии не подтверждена.

Однако минувшей ночью украинский беспилотник атаковал соседнюю Курскую область. После удара загорелась нефтебаза в Курском районе. Обошлось без пострадавших. На месте работают спецслужбы.

Нефтебаза загорелась при атаке ВСУ у соседей белгородцев
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#Нефтебаза#СВО
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