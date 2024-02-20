Фрагменты сбитых ПВО ракет и беспилотников покажут на выставке в музее

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В белгородском музее-диораме открылась экспозиция с обломками ракет и дронов, сбитых системами ПВО. Выставка будет работать до июня. Фрагменты беспилотников и ракет, сбитых войсками противовоздушной обороны в Белгородской области, представлены на выставке «Ангелы победы».
Указанная выставка посвящена войскам противовоздушной обороны, которым приходится защищать небо в регионе. Белгородская область ежедневно подвергается атакам противника.
«Важную, если не решающую роль в защите территории области, играют силы ПВО Российской Федерации», — отмечают в пресс-службе музея.
Также сообщается, что выставка — совместный проект региональной общественной организации «Совет женщин» и музея-диорамы. Его реализовывают при поддержке регионального правительства.
Напомним, в Белгороде ранее планировали открыть сквер, посвящённый войскам ПВО. Однако до сих пор для него не выбрали место.