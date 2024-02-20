Фрагменты сбитых ПВО ракет и беспилотников покажут на выставке в музее

В белгородском музее-диораме открылась экспозиция с обломками ракет и дронов, сбитых системами ПВО. Выставка будет работать до июня. Фрагменты беспилотников и ракет, сбитых войсками противовоздушной обороны в Белгородской области, представлены на выставке «Ангелы победы».