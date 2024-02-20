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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В белгородском музее открылась выставка «Ангелы победы» о войсках ПВО

Фрагменты сбитых ПВО ракет и беспилотников покажут на выставке в музее

20 февраля 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском музее открылась выставка «Ангелы победы» о войсках ПВО

Выставка открылась в историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». Экспозиция будет доступна до июня, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.
Сюжет
Пво

В белгородском музее-диораме открылась экспозиция с обломками ракет и дронов, сбитых системами ПВО. Выставка будет работать до июня. Фрагменты беспилотников и ракет, сбитых войсками противовоздушной обороны в Белгородской области, представлены на выставке «Ангелы победы».

Указанная выставка посвящена войскам противовоздушной обороны, которым приходится защищать небо в регионе. Белгородская область ежедневно подвергается атакам противника.

«Важную, если не решающую роль в защите территории области, играют силы ПВО Российской Федерации», — отмечают в пресс-службе музея.

Также сообщается, что выставка — совместный проект региональной общественной организации «Совет женщин» и музея-диорамы. Его реализовывают при поддержке регионального правительства.

Напомним, в Белгороде ранее планировали открыть сквер, посвящённый войскам ПВО. Однако до сих пор для него не выбрали место.

В Белгороде до сих пор не нашли место для сквера в честь бойцов ПВО
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#Белгородская область#Выставка#Пво#Новости Белгорода#Экспозиция#Музей-диорама#Белгород#Наталья Корявых#Ракеты#Обломки#Дроны
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