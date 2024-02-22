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беспилотник

Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в селе под Белгородом: есть раненые

22 февраля 2024, 15:17
Фото: 1MI
беспилотник

Двое мужчин пострадали при атаке беспилотников ВСУ в белгородском селе

БПЛА сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. Пострадали водители, сейчас они находятся в больнице. Одна машина загорелась, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

22 февраля БПЛА сбросили взрывные устройства на грузовые автомобили в селе Глотово Грайворонского горокруга. Пострадали водители. У одного мужчины осколочное ранение лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Раненых отвезли в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в результате первого взрыва загорелась машина. Её потушили до приезда оперативных служб. В результате второго взрыва была повреждена вторая машина.

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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Беспилотник#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Разрушения
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