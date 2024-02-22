Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в селе под Белгородом: есть раненые

22 февраля БПЛА сбросили взрывные устройства на грузовые автомобили в селе Глотово Грайворонского горокруга. Пострадали водители. У одного мужчины осколочное ранение лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Раненых отвезли в больницу, врачи оказывают им необходимую помощь.