Утро было громким: в приграничье отразили атаку двух беспилотников

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Сегодня, 19 февраля, около восьми часов утра губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на регион. По его информации, ВСУ пытались ударить по Брянскому району с помощью реактивного беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Уничтожить воздушную цель смогла система ПВО.
Примерно через полчаса регион снова атаковали вторым беспилотником, который также удалось сбить благодаря работе ПВО. Местные жители отметили, что услышали мощный грохот.
В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Оперативные службы выехали на место происшествия для дальнейшей работы.
Отметим, что за прошедшие сутки в Белгородской области зафиксировали атаку дроном-камикадзе в Белгородском районе и БПЛА — в Волоконовском районе. Пострадавших нет, но в Беловском сельском поселении повреждён один автомобиль.