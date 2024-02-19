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Беспилотники

Утро было громким: в приграничье отразили атаку двух беспилотников

19 февраля 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

В Брянской области ПВО уничтожила два беспилотника

Атака произошла утром понедельника, 19 февраля. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет, разрушений — тоже. Подробности сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора региона.
Сюжет
СВО

Сегодня, 19 февраля, около восьми часов утра губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на регион. По его информации, ВСУ пытались ударить по Брянскому району с помощью реактивного беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Уничтожить воздушную цель смогла система ПВО.

Примерно через полчаса регион снова атаковали вторым беспилотником, который также удалось сбить благодаря работе ПВО. Местные жители отметили, что услышали мощный грохот.

В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Оперативные службы выехали на место происшествия для дальнейшей работы.

Отметим, что за прошедшие сутки в Белгородской области зафиксировали атаку дроном-камикадзе в Белгородском районе и БПЛА — в Волоконовском районе. Пострадавших нет, но в Беловском сельском поселении повреждён один автомобиль.

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#Происшествия#Беспилотник#Брянская область#ВСУ#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Александр Богомаз
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