Артиллерия, миномёты, БПЛА: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Село Журавлёвка в Белгородском районе четыре раза обстреляли из артиллерии, расположенную рядом Нехотеевку — восемь раз.
В Шебекинском округе в селе Середа взорвалось 19 миномётных снарядов, в Новой Таволжанке — два, в хуторе Марьино — один.
Пострадавших и разрушений здесь не было.
Раненые есть в Грайворонском округе, который атаковали беспилотниками. В селе Глотово на два грузовых автомобиля с БПЛА сбросили взрывные устройства. Ранения получили водители машин: одному осколок попал в руку, у второго — раны на лице и руке. Мужчинам оказали медицинскую помощь.
В селе Козинка два дрона-камикадзе взорвались рядом с продуктовым магазином. Пострадавших не было, в магазине выбило стёкла и посекло кровлю. Также повреждения получил стоявший рядом легковой автомобиль.
Ещё один дрон там посадили с помощью РЭБ и после уничтожили.
В селе Головчино беспилотник сбила система ПВО. На окраине посёлка Горьковский с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса. Там пострадавших среди мирных жителей не было.