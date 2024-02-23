Артиллерия, миномёты, БПЛА: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область

Раненые есть в Грайворонском округе, который атаковали беспилотниками. В селе Глотово на два грузовых автомобиля с БПЛА сбросили взрывные устройства. Ранения получили водители машин: одному осколок попал в руку, у второго — раны на лице и руке. Мужчинам оказали медицинскую помощь.