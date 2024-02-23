Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

За сутки ВСУ запустили по Белгородской области 40 боеприпасов и 4 БПЛА

Артиллерия, миномёты, БПЛА: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область

23 февраля 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney

За сутки ВСУ запустили по Белгородской области 40 боеприпасов и 4 БПЛА

22 февраля целями для атак украинских военных стали Белгородский район, а также Шебекинский и Грайворонский городские округа, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Село Журавлёвка в Белгородском районе четыре раза обстреляли из артиллерии, расположенную рядом Нехотеевку — восемь раз.

В Шебекинском округе в селе Середа взорвалось 19 миномётных снарядов, в Новой Таволжанке — два, в хуторе Марьино — один.

Пострадавших и разрушений здесь не было.

Раненые есть в Грайворонском округе, который атаковали беспилотниками. В селе Глотово на два грузовых автомобиля с БПЛА сбросили взрывные устройства. Ранения получили водители машин: одному осколок попал в руку, у второго — раны на лице и руке. Мужчинам оказали медицинскую помощь.

В селе Козинка два дрона-камикадзе взорвались рядом с продуктовым магазином. Пострадавших не было, в магазине выбило стёкла и посекло кровлю. Также повреждения получил стоявший рядом легковой автомобиль.

Ещё один дрон там посадили с помощью РЭБ и после уничтожили.

В селе Головчино беспилотник сбила система ПВО. На окраине посёлка Горьковский с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса. Там пострадавших среди мирных жителей не было.

Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в селе под Белгородом: есть раненые
Узнать подробнее
Читайте также:
Выйти из машины с другой стороны: что делать водителям при обстрелеКак себя чувствуют пострадавшие при обстрелах Белгорода дети?Белгородкам, пострадавшим при обстреле 15 февраля, сделали операции в Москве
#Белгородская область#Евгений Грицков#Пво#Новая таволжанка#Нехотеевка#Белгород#Обстрел#Журавлёвка#Середа#Козинка#ВСУ#Головчино#Артиллерия#Горьковский#Глотово#БПЛА#Марьино#РЭБ#Миномёты#Грайворонский округ#Шебекинский округ
Подпишитесь
Цемзавод в Белгороде требует продлить сроки устранения нарушений по экологии
Сегодня, 09:42
По делу об ущербе водохранилищу от Яковлевского ГОКа проведут экспертизу
Сегодня, 06:28
ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль у дома в Шебекино
Сегодня, 10:22
«У работников есть опасения»: коллектив «Агро-Белогорья» обратился к губернатору
Вчера, 12:39
Надо успеть уехать до 24 февраля? Белгородцев пугают сообщениями в чатах
Вчера, 13:23
Выйти из машины с другой стороны: что делать водителям при обстреле
Сегодня, 06:54