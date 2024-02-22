Белгородкам, пострадавшим при обстреле 15 февраля, сделали операции в Москве

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Белгородки пострадали при обстреле 15 февраля. В этот же день женщинам оказали помощь белгородские врачи, после этого их отправили на лечение в Москву.
Жительница Белгорода Юлия Петровна получила ранение бедра и ушиб седалищного нерва. 16 февраля женщине провели операцию. Сейчас она находится в общей палате, сообщил Вячеслав Гладков. Состояние здоровья белгородки оценивается как стабильное.
Вторая пострадавшая — Татьяна Николаевна попала в больницу с травматической ампутацией и открытым переломом пальцев на правой руке. Ей сделали две операции. Сейчас её состояние оценивается как средней степени тяжести.
Мы обязательно поможем женщинам с реабилитацией и получением всех необходимых медикаментов и, конечно, ждём их поскорее домой.
Вячеслав Гладков