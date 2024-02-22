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Published Сегодня, 15:35

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Updated Сегодня, 15:37

Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при обстреле 15 февраля

Белгородкам, пострадавшим при обстреле 15 февраля, сделали операции в Москве

22 февраля 2024, 15:35
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при обстреле 15 февраля

Жительницы Белгорода проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии. Пострадавших навестил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородки пострадали при обстреле 15 февраля. В этот же день женщинам оказали помощь белгородские врачи, после этого их отправили на лечение в Москву.

Жительница Белгорода Юлия Петровна получила ранение бедра и ушиб седалищного нерва. 16 февраля женщине провели операцию. Сейчас она находится в общей палате, сообщил Вячеслав Гладков. Состояние здоровья белгородки оценивается как стабильное.

Вторая пострадавшая — Татьяна Николаевна попала в больницу с травматической ампутацией и открытым переломом пальцев на правой руке. Ей сделали две операции. Сейчас её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Мы обязательно поможем женщинам с реабилитацией и получением всех необходимых медикаментов и, конечно, ждём их поскорее домой.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Москва#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Операции#Обстрел Белгорода 15 февраля
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