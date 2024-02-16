Транспортировка в поезде из Белгорода в Москву не отразилась на состоянии раненых

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что в Москву пострадавших белгородцев отправили вечером 15 февраля. Двое взрослых и двое детей ехали в столицу в поезде. Судя по фотографиям, их поместили в купе. Поездка, отмечают в ведомстве, прошла нормально и никак не отразилась на состоянии пациентов.