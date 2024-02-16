Транспортировка в поезде из Белгорода в Москву не отразилась на состоянии раненых

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что в Москву пострадавших белгородцев отправили вечером 15 февраля. Двое взрослых и двое детей ехали в столицу в поезде. Судя по фотографиям, их поместили в купе. Поездка, отмечают в ведомстве, прошла нормально и никак не отразилась на состоянии пациентов.
«Поездка никак не отразилась на состоянии их здоровья — оно стабильное, средней тяжести», — сообщили в минздраве области.
Отметим, что утром 16 февраля поезд с пострадавшими прибыл в столицу. У вокзала раненых забрали четыре кареты скорой помощи. Пострадавших направили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Российскую детскую клиническую больницу.
Позже стало известно, что двое взрослых и один ребёнок находятся в настоящий момент в тяжёлом состоянии. Состояние ещё одного ребёнка — средней тяжести.
Всего при обстреле 15 февраля ранения получили 19 человек, 14 из них госпитализировали. Ещё семь белгородцев, включая годовалую девочку, погибли.
Ранее раненных при обстреле белгородцев перевозили в Москву с помощью санавиации. Так, некоторых пострадавших 30 декабря детей отправили на вертолёте в сопровождении федеральных врачей.