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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:21

Железная дорога

Транспортировка в поезде из Белгорода в Москву не отразилась на состоянии раненых

16 февраля 2024, 10:19
Фото: 1MI
Железная дорога

Раненные при обстреле белгородцы нормально перенесли поездку в поезде

В минздраве Белгородской области рассказали, как поездку в Москву перенесли пострадавшие при обстреле взрослые и дети. Обычно раненых везут в столицу санавиацией, однако в этот раз белгородцев отправили в поезде.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что в Москву пострадавших белгородцев отправили вечером 15 февраля. Двое взрослых и двое детей ехали в столицу в поезде. Судя по фотографиям, их поместили в купе. Поездка, отмечают в ведомстве, прошла нормально и никак не отразилась на состоянии пациентов.

«Поездка никак не отразилась на состоянии их здоровья — оно стабильное, средней тяжести», — сообщили в минздраве области.

Отметим, что утром 16 февраля поезд с пострадавшими прибыл в столицу. У вокзала раненых забрали четыре кареты скорой помощи. Пострадавших направили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Российскую детскую клиническую больницу.

Позже стало известно, что двое взрослых и один ребёнок находятся в настоящий момент в тяжёлом состоянии. Состояние ещё одного ребёнка — средней тяжести.

Всего при обстреле 15 февраля ранения получили 19 человек, 14 из них госпитализировали. Ещё семь белгородцев, включая годовалую девочку, погибли.

Ранее раненных при обстреле белгородцев перевозили в Москву с помощью санавиации. Так, некоторых пострадавших 30 декабря детей отправили на вертолёте в сопровождении федеральных врачей.

Пострадавшие белгородцы в поездеПострадавшие белгородцы в поезде
Пострадавшие белгородцы в поездеПострадавшие белгородцы в поезде
Пострадавшие белгородцы в поездеПострадавшие белгородцы в поезде
Пострадавшие белгородцы в поезде
Фото: белгородский минздрав
Трое в тяжёлом состоянии: как себя чувствуют госпитализированные в Москву белгородцы?
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