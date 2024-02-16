Трое в тяжёлом состоянии: как себя чувствуют госпитализированные в Москву белгородцы?

В Минздраве России рассказали, что двое взрослых и один ребёнок, доставленные в Москву из Белгорода для лечения, находятся в настоящий момент в тяжёлом состоянии. Состояние ещё одного ребёнка, который будет проходить лечение в столице, — средней тяжести.