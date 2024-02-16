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Больница

Трое в тяжёлом состоянии: как себя чувствуют госпитализированные в Москву белгородцы?

16 февраля 2024, 08:18
Фото: 1MI
Больница

Состояние троих госпитализированных в Москву белгородцев тяжёлое

Подробности о состоянии пострадавших белгородцев, которых утром привезли в Москву на лечение, сообщили журналисты «Известий» со ссылкой на Минздрав РФ. Так, двое взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии, состояние другого ребёнка — средней степени тяжести.

В Минздраве России рассказали, что двое взрослых и один ребёнок, доставленные в Москву из Белгорода для лечения, находятся в настоящий момент в тяжёлом состоянии. Состояние ещё одного ребёнка, который будет проходить лечение в столице, — средней тяжести.

Помощник министра здравоохранения России отметил, что пострадавших при вчерашнем обстреле белгородцев лечат в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Российской детской клинической больнице.

Напомним, что четверых пострадавших привезли в Москву сегодняшним утром, 16 февраля. Ранее сообщалось, что все 14 пациентов, включая четверых в столице, находились в стабильном состоянии. Всего ранены 19 человек.

При обстреле 15 февраля погибли семь человек. Среди них — годовалая девочка, сотрудница НИУ «БелГУ» Любовь Губкина, студент БГИИКа Мохамад Шенани, пенсионер Иван Супрунов. Ещё один мужчина погиб в своём доме из-за прилёта осколка. Погибла и 80-летняя горожанка Людмила Александровна.

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