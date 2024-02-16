Раненных при атаке ВСУ белгородцев привезли на поезде в Москву

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Министерстве здравоохранения России сообщили, как себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода 15 февраля. Этим утром, 16 февраля, в столицу прибыл поезд с четырьмя ранеными. Их пришлось перевезти в Москву для дальнейшего лечения. У вокзала белгородцев ждали четыре кареты скорой помощи.
В настоящий момент все 14 госпитализированных, включая четверых, отправленных на лечение в Москву, находятся в стабильном состоянии.
Напомним, что 15 февраля система ПВО сбила 14 ракет РСЗО «Вампир» на подлёте к Белгороду. Обломки снарядов упали в нескольких местах. Сильнее всего пострадали торговый центр и школьный стадион. Всего погибли семь человек, включая грудного ребёнка.
По информации губернатора, ранены 19 человек. В федеральном Минздраве же накануне заявляли о 20 пострадавших.