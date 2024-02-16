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Пострадавших при обстреле Белгорода привезли в Москву

Раненных при атаке ВСУ белгородцев привезли на поезде в Москву

16 февраля 2024, 06:37
Фото: РИА «Новости»
Пострадавших при обстреле Белгорода привезли в Москву

В Минздраве РФ оценили состояние пострадавших при обстреле белгородцев

Всего госпитализированы 14 человек, четырёх из них доставили на лечение в Москву. Их жизни ничего не угрожает, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральный Минздрав.

В Министерстве здравоохранения России сообщили, как себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода 15 февраля. Этим утром, 16 февраля, в столицу прибыл поезд с четырьмя ранеными. Их пришлось перевезти в Москву для дальнейшего лечения. У вокзала белгородцев ждали четыре кареты скорой помощи.

В настоящий момент все 14 госпитализированных, включая четверых, отправленных на лечение в Москву, находятся в стабильном состоянии.

Напомним, что 15 февраля система ПВО сбила 14 ракет РСЗО «Вампир» на подлёте к Белгороду. Обломки снарядов упали в нескольких местах. Сильнее всего пострадали торговый центр и школьный стадион. Всего погибли семь человек, включая грудного ребёнка.

По информации губернатора, ранены 19 человек. В федеральном Минздраве же накануне заявляли о 20 пострадавших.

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