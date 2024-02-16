Раненных при атаке ВСУ белгородцев привезли на поезде в Москву

В Министерстве здравоохранения России сообщили, как себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода 15 февраля. Этим утром, 16 февраля, в столицу прибыл поезд с четырьмя ранеными. Их пришлось перевезти в Москву для дальнейшего лечения. У вокзала белгородцев ждали четыре кареты скорой помощи.