Как себя чувствуют пострадавшие при обстрелах Белгорода дети?

Как сообщил губернатор, 8-летняя Вика получила проникающее ранение живота. Сейчас девочка находится в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости. Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести. После того, как Вика пойдёт на поправку, её отправят в реабилитационный центр, где специалисты помогут ей полностью восстановиться.