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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Четверо детей, пострадавшие при обстрелах Белгорода, продолжают лечение в Москве

Как себя чувствуют пострадавшие при обстрелах Белгорода дети?

22 февраля 2024, 16:53
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Четверо детей, пострадавшие при обстрелах Белгорода, продолжают лечение в Москве

Двое юных белгородцев пострадали при обстреле 30 декабря, ещё двое — 15 февраля. Глава региона Вячеслав Гладков побывал в Российской детской клинической больнице в Москве.
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Дети

Как сообщил губернатор, 8-летняя Вика получила проникающее ранение живота. Сейчас девочка находится в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости. Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести. После того, как Вика пойдёт на поправку, её отправят в реабилитационный центр, где специалисты помогут ей полностью восстановиться.

Ещё одна белгородка пострадала при обстреле 30 декабря. У 17-летней Анны осколок прошёл в трёх миллиметрах от сердца. Девушка прошла реабилитацию, но вернулась в больницу для повторной операции. К концу следующей недели врачи обещают её выписать.

9-летний Максим получил перелом костей. Впереди у мальчика длительная реабилитация. Ещё одна юная белгородка, 9-месячная Лиза, сейчас находится на карантине.

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#Общество#Пострадавшие#Москва#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел ВСУ
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