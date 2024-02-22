Как себя чувствуют пострадавшие при обстрелах Белгорода дети?

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Как сообщил губернатор, 8-летняя Вика получила проникающее ранение живота. Сейчас девочка находится в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости. Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести. После того, как Вика пойдёт на поправку, её отправят в реабилитационный центр, где специалисты помогут ей полностью восстановиться.
Ещё одна белгородка пострадала при обстреле 30 декабря. У 17-летней Анны осколок прошёл в трёх миллиметрах от сердца. Девушка прошла реабилитацию, но вернулась в больницу для повторной операции. К концу следующей недели врачи обещают её выписать.
9-летний Максим получил перелом костей. Впереди у мальчика длительная реабилитация. Ещё одна юная белгородка, 9-месячная Лиза, сейчас находится на карантине.