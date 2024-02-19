Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Ребёнок

Как детям в Белгороде помогают бороться со страхом перед обстрелами?

19 февраля 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Врачи учат белгородских детей избавляться от тревоги и страха

Медики используют метод биологической обратной связи — с помощью игр ребёнок расслабляется и учится контролировать свои эмоции. Программу медико-психологической реабилитации хотят внедрить во всём приграничье. Подробности узнали «Известия».
Сюжет
Дети

Ранее в Белгородской области начала работать программа комплексной медико-психологической реабилитации детей. Основные пациенты — дети, которые пострадали при обстреле 30 декабря. С юными белгородцами работают психологи. Для пациентов действует как дневной, так и круглосуточный стационар, сообщает детский реабилитолог Белгородской области Марина Резниченко.

Для того, чтобы попасть в центр, родителям необходимо обратиться в больницу по месту жительства, там ребёнку выдадут направление. Достичь результатов в лечении можно уже за две недели, отмечают медики.

По словам Марины Резниченко, почти все дети, которые обращаются в центр, нуждаются в психологической помощи. В некоторых случаях родители даже не осознают, что с ребёнком что-то происходит, а у него уже появились изменения.

Для лечения врачи применяют немедикаментозный метод биологической обратной связи. Это компьютерная технология, которая способна вернуть детей, перенёсших трудные ситуации, к обычной жизни, сообщает главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татьяна Батышева. С помощью прибора «Колибри» врачи через игру переключают внимание детей от состояния тяжёлого стресса.

Один компьютерный монитор стоит перед пациентом, второй — перед врачом. Специалист даёт задание ребёнку — к примеру, собрать яркие пазлы. Ребёнок собирает картинку, расслабляется, врач отслеживает реакцию. Картинка подобрана так, что способна влиять на мозг.

Медики работают с реакциями головного мозга и убирают острую проблему. Такой способ позволяет забыть трагедию и ужас от пережитых событий.

Эксперты отмечают, что избавиться от стресса и тревоги также помогает лечебная физкультура, массаж и дыхательная гимнастика.

Сейчас специалисты центра также работают с девятилетней девочкой, мама которая погибла, заслонив собой двух дочерей. С ребёнком работают с помощью прибора «Колибри».

По словам Татьяны Батышевой, программа медико-психологической реабилитации весной должна быть запущена на всех приграничных территориях.

Белгородские врачи помогут пострадавшим от обстрелов детям справиться со стрессом
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские врачи помогут пострадавшим от обстрелов детям справиться со стрессом17-летний студент рассказал, как спас белгородцев при обстреле 30 декабря40 дней с момента страшной трагедии: в Белгороде вспоминают погибших 30 декабря
#Общество#Белгородская область#Врачи#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Стресс
Подпишитесь
«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров
Сегодня, 09:02
Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту
Сегодня, 08:10
Тюльпаны не взошли: из-за чего Белгорблагоустройство требует 7 млн с подрядчика
Сегодня, 11:32
Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой
Сегодня, 08:26
ВСУ обстреляли дома белгородцев
Сегодня, 13:05
Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода
Сегодня, 13:02