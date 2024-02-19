Как детям в Белгороде помогают бороться со страхом перед обстрелами?

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Ранее в Белгородской области начала работать программа комплексной медико-психологической реабилитации детей. Основные пациенты — дети, которые пострадали при обстреле 30 декабря. С юными белгородцами работают психологи. Для пациентов действует как дневной, так и круглосуточный стационар, сообщает детский реабилитолог Белгородской области Марина Резниченко.
Для того, чтобы попасть в центр, родителям необходимо обратиться в больницу по месту жительства, там ребёнку выдадут направление. Достичь результатов в лечении можно уже за две недели, отмечают медики.
По словам Марины Резниченко, почти все дети, которые обращаются в центр, нуждаются в психологической помощи. В некоторых случаях родители даже не осознают, что с ребёнком что-то происходит, а у него уже появились изменения.
Для лечения врачи применяют немедикаментозный метод биологической обратной связи. Это компьютерная технология, которая способна вернуть детей, перенёсших трудные ситуации, к обычной жизни, сообщает главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татьяна Батышева. С помощью прибора «Колибри» врачи через игру переключают внимание детей от состояния тяжёлого стресса.
Один компьютерный монитор стоит перед пациентом, второй — перед врачом. Специалист даёт задание ребёнку — к примеру, собрать яркие пазлы. Ребёнок собирает картинку, расслабляется, врач отслеживает реакцию. Картинка подобрана так, что способна влиять на мозг.
Медики работают с реакциями головного мозга и убирают острую проблему. Такой способ позволяет забыть трагедию и ужас от пережитых событий.
Эксперты отмечают, что избавиться от стресса и тревоги также помогает лечебная физкультура, массаж и дыхательная гимнастика.
Сейчас специалисты центра также работают с девятилетней девочкой, мама которая погибла, заслонив собой двух дочерей. С ребёнком работают с помощью прибора «Колибри».
По словам Татьяны Батышевой, программа медико-психологической реабилитации весной должна быть запущена на всех приграничных территориях.