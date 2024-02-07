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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Реабилитация

Белгородские врачи помогут пострадавшим от обстрелов детям справиться со стрессом

7 февраля 2024, 07:35
Фото: страница Анны Кузнецовой в соцсети
Реабилитация

В Белгородской области запустили программу комплексной реабилитации детей

Первые занятия уже провели с юными белгородцами, которые пострадали от обстрелов. Работу оценила вице-спикер Госдумы РФ, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Центр медицинской реабилитации детской областной больницы посетили зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по детской неврологии Татьяна Батышева и министр здравоохранения области Андрей Иконников.

В регионе начинает работать программа развития комплексной реабилитации детей. Белгородская область станет первым субъектом РФ, где будет действовать сразу два направления программы — медико-психологическая реабилитация детей и подготовка специалистов.

Московские врачи обучили местных медиков, привезли оборудование для диагностики и лечения посттравматических стрессовых расстройств.

По словам Андрея Иконникова, в центре будут работать дневной и круглосуточный стационары. Центр получил комплекс, который работает по принципу биологической обратной связи, помогающий снимать внутреннее напряжение у ребёнка.

В день открытия центра с детьми, которые пострадали при обстрелах, провели первые занятия.

«Наташа (имя меняю) потеряла самого близкого человека в тот чёрный для Белгорода и всех нас день. Они просто гуляли, когда всё началось… Сейчас девочка учится, идёт на поправку, работа специалистов дала свой результат», — рассказала Анна Кузнецова.

Приезд Анны Кузнецовой в БелгородПриезд Анны Кузнецовой в Белгород
Приезд Анны Кузнецовой в Белгород Приезд Анны Кузнецовой в Белгород
Реабилитация Реабилитация
Приезд Анны Кузнецовой в Белгород
Фото: страница Анны Кузнецовой в соцсети
В белгородских отделениях медицинской реабилитации наблюдается кадровый дефицит
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