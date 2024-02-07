Белгородские врачи помогут пострадавшим от обстрелов детям справиться со стрессом

«Наташа (имя меняю) потеряла самого близкого человека в тот чёрный для Белгорода и всех нас день. Они просто гуляли, когда всё началось… Сейчас девочка учится, идёт на поправку, работа специалистов дала свой результат», — рассказала Анна Кузнецова.