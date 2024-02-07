Белгородские врачи помогут пострадавшим от обстрелов детям справиться со стрессом

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Центр медицинской реабилитации детской областной больницы посетили зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по детской неврологии Татьяна Батышева и министр здравоохранения области Андрей Иконников.
В регионе начинает работать программа развития комплексной реабилитации детей. Белгородская область станет первым субъектом РФ, где будет действовать сразу два направления программы — медико-психологическая реабилитация детей и подготовка специалистов.
Московские врачи обучили местных медиков, привезли оборудование для диагностики и лечения посттравматических стрессовых расстройств.
По словам Андрея Иконникова, в центре будут работать дневной и круглосуточный стационары. Центр получил комплекс, который работает по принципу биологической обратной связи, помогающий снимать внутреннее напряжение у ребёнка.
В день открытия центра с детьми, которые пострадали при обстрелах, провели первые занятия.
«Наташа (имя меняю) потеряла самого близкого человека в тот чёрный для Белгорода и всех нас день. Они просто гуляли, когда всё началось… Сейчас девочка учится, идёт на поправку, работа специалистов дала свой результат», — рассказала Анна Кузнецова.